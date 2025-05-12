Spotify Türkiye'ye yakın kaynaklar, son günlerde patlak veren "Türkiye'de temsilcisi yok!" tartışmaları hakkında açıklamada bulundu. Spotify'ın Türkiye'de bakanlığa bağlı tüzel bir kişilik olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik yayın servisi olan Spotify, geçtiğimiz günlerde ilginç bir konuyla gündeme gelmişti. Başta Oğuzhan Koç olmak üzere pek çok sanatçı, Spotify Türkiye’nin yönetimine dair şikayetlerini dile getirirken yeni ve popüler müzikleri öne çıkaran çalma listelerinin “adil” olmamasından yakınmıştı.

Özellikle Oğuzhan Koç’un paylaşımının gündem olmasının ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da tartışmalara dahil olmuş, “Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda.” ifadelerini kullanmıştı.

Spotify Türkiye sessizliğini kısmen bozdu

CNBC-e tarafından paylaşılan habere göre Spotify’a yakın kaynaklar, platform adına resmi bir açıklama olarak sayılmaması gerektiğinin altını çizerek bir bilgilendirme yazısı paylaşmış durumdalar. Söz konusu yazıda Spotify'ın 2021’den bu yana Türkiye’de Ticaret Bakanlığı’na kayıtlı bir tüzel kişilik olarak faaliyet gösterdiği belirtilirken Spotify’ın Türkiye müzik ekibinin hangi müzik türünde üretim yapıyor olursa olsun yerel sanatçıları sürekli olarak desteklediği ifade edildi.

Söz konusu yazıda Türk müziğinin hem yerelde hem de globalde ciddi bir büyüme kaydettiği dikkat çekildi ve 2024 yılı Wrapped verilerine göre yılın en çok dinlenen ilk 10 sanatçısının ve ilk 10 şarkısının tamamının Türk sanatçılara ait olduğu belirtildi. Peki Spotify Türkiye ile ilgili olarak kim ne söylemişti?

Oğuzhan Koç: Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!

Sevgili @SpotifyTurkiye , artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi?



Pop listende rap,

Rap listende arabesk,

Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar,

Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz..

Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok!



Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup ‘umarız beğenir’ diyip bekliyoruz sanki..

Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin. #derdimmüzik



Sevgiler..

Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu: Türkiye’de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız.

Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda.

Sanatçılarımızın dijital mecralarda muhatap bulamaması yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gereken ciddi bir sorun.

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, Türkiye’de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şarttır.

İş birliği ve sürdürülebilirlik açısından bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir.