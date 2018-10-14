Yürürlüğe girecek olan yeni bir yönetmelik, Spotify ve Netflix gibi yayın ağlarını Birleşik Krallık vatandaşlarına yasaklı hale getirebilir.

Bilindiği üzere Birleşik Krallık hükûmeti, Avrupa Birliği’nden ayrılma kararıyla hem ülke içinde hem de dünya çapında ülkeyi hem ekonomik hem de siyasi açıdan tehlikeye sürüklediği gerekçesiyle büyük tepki çekmişti. Birleşik Krallık hükûmeti, bu sefer de yayın servislerini hedef alan bir skandala imza atmayı planlıyor. Hükûmet, Brexit’in herhangi bir anlaşma olmadan gerçekleşmesi halinde hem ülke sınırları içinde hem de yurtdışında yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının Netflix ve Spotify gibi yayın hizmetlerine erişemeyebileceklerini açıkladı.

Mevcut durumda Avrupa Birliği sınırları içinde yaşayan herkes “geo-blocking” (bölgesel engelleme) sayesinde bir kişi ülkesinde olsa da olmasa da yayın hizmetlerini istediği gibi kullanabilmekte. Ancak Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği olmadan daha iyi durumda olacağına inanan bazı politikacılar nedeniyle, eğer Brexit gerçekleşirse “geo-blocking” yönetmeliği birçok şeyle birlikte yürürlükten kaldırılabilir.

Yeni kurallara göre Birleşik Krallık’ta hizmet veren, ancak Avrupa Birliği’nde hizmet ve ürün satışı yapan şirketler de Avrupa sınırları içerisindeki insanlar arasında ayrımcılık yapılmadığından emin olmak için bu yönetmeliğe uymak zorunda olacaklar. Yeni geo-blocking kurallarının 2018 yılının Aralık ayında yürürlüğe girmesi beklenmekte.