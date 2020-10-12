Yeni bir uyarı yayınlayan RTÜK; Spotify ve Foxplay başta olmak üzere dört farklı internet sitesine yayın lisansına başvuru yapmaları için 72 saat süre tanıdı. RTÜK, başvurunun yapılmaması halinde erişim engeli talebinde bulunulacağını bildirdi.

Resmi internet sitesi üzerinden yeni bir duyuru yayınlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK); ‘www.medyaporttv.com’, ‘www.paylasfm.com’, ‘https://open.spotify.com’ ve ‘https://www.foxplay.com.tr/’ internet sitelerinin lisansları bulunmadığı halde yayın hizmeti gerçekleştirdiğini ifade ederek söz konusu web sitelerine 72 saat süre tanıdı.

RTÜK tarafından paylaşılan açıklamaya göre Spotify ve adı geçen diğer web siteler üç aylık yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez ya da yayın hizmetine 72 saat içerisinde son vermezse erişimin engeli talebinde bulunulacağı ve ilgililer hakkında suç duyurusu yapılacağı ifade ediyor. Spotify Türkiye ise henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuş değil.

RTÜK’ün Spotify ve Foxplay’e 72 saat süre tanıdığı açıklama

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin "İnternet ortamından yayın lisansı almadan yapılan yayın hizmetleri" başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında;

İnternet ortamından yürütülen yayıncılık faaliyetine ilişkin olarak yayın lisansı başvurusunda bulunabileceği, başvuru talebini içeren dilekçesi ve eki taahhütname ile birlikte üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde üç ay süresince yayınlarına devam edebileceği,

Belirtilen süre içerisinde internet ortamından yayın lisansı verilmesi işlemlerinin tamamlanmaması ve bu süre için de hesaplanacak yayın lisansı ücretini peşin olarak ödemesi halinde ilave üç ay daha yayın hizmetlerini sunabileceği,

Başvuru talebini içeren dilekçesiyle birlikte taahhütnameyi sunmaz ve üç aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemez veya yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı ve ayrıca aynı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağı,

İhtar olunur.