RTÜK'ün lisans başvurusu için 72 saat süre tanıdığı Spotify'ın yayın lisansı almayı kabul ettiği belirtildi. Aktarılan bilgilere göre Spotify, Türkiye'de bir temsilcilik de açacak.

Dün sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberimizde RTÜK’ün aralarında Spotify’ın da bulunduğu dört internet sitesine lisansları bulunmadığı halde yayın hizmeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle ihtarda bulunduğunu ve lisans başvurusu gerçekleştirmeleri için 72 saat süre tanıdığını aktarmıştık.

Sabah’tan Burak Çelik’in haberine göre RTÜK yetkilileri, söz konusu lisans sorunu için İsveç merkezli şirketin Stockholm'deki birimiyle iletişime geçti ve Spotify, lisans alması gerektiği yönündeki uyarıya olumlu geri dönüşte bulundu.

"Spotify, Türkiye'de temsilcilik açacak"

Aktarılan bilgiye göre Spotify, Türkiye’deki çevrimiçi müzik hizmetine devam edebilmek için RTÜK’ten yayın lisansı alacak ve buna ek olarak Türkiye’deki pazar payını kaybetmemek adına Türkiye’de bir temsilcilik de açacak. Yine de şu an için her iki kurumdan da resmi bir açıklama gelmediğinin altını çizelim.

RTÜK, Spotify’a 72 saat süre tanıdığı açıklamasında, “yayın hizmetlerine bu duyuruyu müteakiben yetmiş iki saat içerisinde son vermez ise Üst Kurul tarafından 6112 sayılı Kanunun 29/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sulh ceza hâkiminden söz konusu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesi talebinde bulunulacağı” ifadelerini kullanarak lisans almaması halinde Spotify’a erişim engeli getirileceğini açık bir şekilde belirtmişti.