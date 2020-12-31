SSC Tuatara, geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir videoyla Koenigsegg Agera RS'in rekorunu kırıp, saatte 508 km hıza ulaşmıştı. Ancak videoda görülen GPS hatası yüzünden bu rekor iptal edildi ve SSC ikinci bir deneme gerçekleştirdi. Tuatara, araç arızası yüzünden ikinci denemede de başarısız oldu.

SSC Tuatara, yayınlanan bir video sonrasında dünyanın en hızlı seri üretim otomobili olarak adlandırılmış, Koenigsegg Agera RS’in dünya rekorunu kırabilen tek otomobil olmuştu. Ancak çok geçmeden, rekor denemesinin gösterildiği videoda bir hata olduğu anlaşılmış ve hız göstergesinde oynama yapıldığı ortaya çıkmıştı.

SSC, uzun bir süre boyunca açıklama yapmaktan çekinmişti. Amerika merkezli şirket, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz haftalarda Tuatara’nın gerçekten de dünyanın en hızlı seri üretim otomobili olduğunu göstermek için, bir kez daha deneme yapacaklarını açıklamıştı. Deneme sürüşü geçtiğimiz günlerde gerçekeştirildi, ancak arabada yaşanan teknik sorun nedeniyle SSC bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

İlk denemede görüntüler, senkronize edilmeden yayınlanmış

1700 beygir güce sahip motoruyla, 508,7 km/s hız rekoruna ulaşan Tuatara, dünyanın en hızlı seri üretim arabası olarak gösteriliyordu. Ancak daha sonra videoda, arabanın hız göstergesinde verilen sayıyla GPS’de gösterilen hızın farklı olduğu ortaya çıktı. SSC, uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra görüntülerde GPS ve sürüş olmak üzere iki farklı kayıt kullanıldığını, bu kayıtlar senkronize edilmeden videonun yayınlandığı dile getirdi. Ancak bu açıklama, arabanın itibarını geri kazanmasında yardımcı olmadı.

SSC, rekor denemesini tekrarlayacaklarını, bu sefer birden fazla şirkete ait GPS sistemlerinin araç içerisinde kullanacaklarını açıkladı. Güzergah olarak 45 kilometre uzunluğunda NASA otoyolu olarak bilinen bir yol seçildi. Tuatara’yı bu sefer deneyimli bir yarış pilotu değil, SSC’nin CEO’su Larry Caplin sürdü.

Tuatara, silindir ateşleme arızası verdi

Rekor denemesi başladığında araç birçok arıza vermeye başladı. İlk olarak kaput kapağı tam olarak yerine oturtulamadı. İkinci denemede ise motor o kadar ısındı ki Larry Caplin aracı durdurup motora özel bir soğutucu takmak zorunda kaldı. Son denemede ise ısınan silindirler düzgün bir şekilde ateşleme yapamadı ve araç saatte 403km hıza ulaştıktan sonra güç kesmeye başladı.

Böylelikle SSC, Koenigsegg Agera RS’in rekorunu kırma konusunda yeniden hayal kırıklığı yaşadı. Şirket, üçüncü bir denemenin ocak ayında yapılacağını, bu sefer hedelenen rekorun kırılacağını açıkladı.