Stanford Yapay Zekası, En Ufak Depremi Bile Algılayabiliyor

Mart 2011'de Japonya'da gerçekleşen 9 büyüklüğündeki deprem gibi büyük sismik olayları tespit etmek zor değil. Ancak birçok deprem bu boyuta ulaşamıyor ve tespit edilmesi zorlaşıyor. Stanford'daki araştırmacılar buna bir çözüm getirmiş olabilir.

Mikrodepremler, Richter ölçeğine göre 2.0'dan daha küçük depremlerdir. Neredeyse hiç maddi zarar vermeyen bu depremler etraftaki gürültüler ve günlük olaylar yüzünden sismograflar tarafından bazen fark edilemeyebiliyor.

Stanford Üniversitesi Jeofizik Anabilim Dalı'nın yayınlamış olduğu bir yazıya göre bunun çözümü bulunmuş olabilir. Üniversitedeki bilim insanları bir yapay zeka sistemi geliştirerek (Cnn-Rnn Earthquake Detector veya CRED adında) sismik verilerin tarihsel ve devamlı verilerden ayrılmasını sağladılar.

Sistem, Google ve Harvard'ın çalışmalarını temel alarak çalışıyor. Sinirsel Network katmanlarından oluşup şu ana kadar gerçekleşen birçok depremin (50 bin örnek) verilerini işleyen yapay zeka, böylece neyin ne olduğunu anlayabiliyor. Sonuç ise sevindirici: Depremin büyük ya da küçük olması fark etmeksizin sismik değişim algılanabiliyor.

"Modelimiz 1.3 büyüklüğündeki 700'den fazla mikrodepremi algılayabildi. Bunu ise o bölgede hiç çalışma yapmadan başarabildi" diyor araştırmadaki bilim insanları. Araştırma ekibi, modelin zamanla daha da gelişeceğini ve daha iyi sonuçlar elde edileceğini umuyor.