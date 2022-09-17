Disney'in elindeki büyük markalardan biri olan Star Wars, farklı yapımlarla Disney+ ekranlarına gelmeye devam ediyor. Bu yapımların en yenisi ise yakın zamanda yayınlanacak olan Star Wars dizisi Andor.

Star Wars evreninin en beğenilen yanlarından biri, koskoca bir galakside sadece bizim yapımlarda gördüğümüz yerle sınırlı olmayan bir yaşam hissinin olmasıdır. Herhangi bir gezegende herhangi bir zamanda anlatılacak bir hikaye için Star Wars evreni daima hazırdır.

Bu hikayelerden birinde de Rogue One: A Star Wars Story ile birlikte tanıdığımız Cassian Andor'un hikayesini anlatacak. Cassian Andor'u bir kez daha Diego Luna canlandıracak. Dizi, 2020 yılında Yatırımcılar Günü'nde Kathleen Kennedy tarafından duyurulmuştu.

Rogue One: A Star Wars Story, diğer tüm Star Wars içerikleri, Marvel, Pixar yapımları ve daha fazlasını Disney+ ekranlarında izleyebilirsiniz.

Öncelikle fragmanı izleyelim:

Fragmanda Andor'un isyancıların tarafına nasıl katıldığını göreceğimizi ve dizide öne çıkacak bazı figürleri görüyoruz.

Star Wars: Andor dizisinin konusu ne?

Andor dizisinde tek bir kişinin bile neleri değiştirebileceğini Cassian Andor'un üzerinden Star Wars evrenine geri dönüş yapacağız. Dizide, İmparatorluk karşısında insanların ve gezegenlerin isyana nasıl katıldıklarını da görme şansımız olacak. Andor'un kahramanlık yolculuğu da bu yapımla birlikte başlayacak.

Diego Luna daha önce dizideki rolüyle ilgili olarak yaptığı açıklamalarda "Star Wars evrenine geri dönmek benim için çok özel. Beraber yaptığımız büyük işin çok anısı ve bu serüven boyunca kazandığım ilişkiler var. Önümüzde fantastik bir macera var ve heyecan verici bu yeni format karakteri daha derinden anlama şansı verecek." ifadelerini kullanmıştı. Alan Tudyk'in de K-2SO rolünde karşımıza çıkmasının beklendiği konuşuluyordu.

Andor'da hangi oyuncuları göreceğiz?

Cassian Andor karakteriyle dizinin başrolünde Diego Luna olacak. Alan Tudyk, K-2SO'yu seslendirecek. Ayrıca Genevieve O'reilly, Yeni Cumhuriyet'in ilk şansölyesi olarak gördüğümüz Mon Mothma, Stellan Skrasgard ise Luthen Rael olarak karşımıza çıkacak. Yapımda yer alacak diğer isimler arasında ise Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw, Anton Lesser, Saw Gerrera rolüyle Forest Whitaker, Fare Marsay ve Ebon Moss-Bachrach yer alacak.

Dizinin yöneticiliğini, yazarlığını ve baş yapımcılığını üstlenen isim Tony Gilroy olacak. Gilroy'un dışında dizinin baş yapımcılığını paylaşan isimler Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg ve Micheller Rejwan yer alıyor. Dizinin bölümlerini yönetecek kişiler ise Toby Haynes, Susanna White, Benjamin Caron olarak belirlendi. Senaryo ise Tony Gilroy, Ben Gilroy ve Beau Willimon'ın kaleminden çıkacak.

Peki Andor dizisinde ne göreceğiz?

Star Wars evreninin ana hikayelerinde gördüğümüz asi tarafın tohumları Obi-Wan Kenobi dizisinde karşımıza çıkmıştı. Andor'da da bu tohumların, galaksinin farklı köşelerinde nasıl filizlendiğine şahit olacağız. Ayrıca Saw Garrera ve bazı askerleri de bu yapımda yeniden karşımıza çıkacak. Garrera'yı Star Wars dünyasında bilinir kılan taktiklerini bu yapımda da görmeyi bekleyebiliriz.

Her zaman politikaya yer veren Star Wars'un bu özelliği Andor'da da değişmeyecek. Daha sonra Cumhuriyet içinde önemli roller üstlenen Mon Mothra, burada da İmparatorluk içinde yüksek konumunu isyancıları desteklemek için kullanacak.

Andor dizisi iki sezon olarak yayınlanacak ve dizinin ikinci sezonu, Rogue One'a hikayenin bağlanması ile sona erecek. Totalde karşımıza 24 bölüm çıkacak. Belki de Andor'un başarısına göre diğer Rogue One kahramanları da kendi dizilerine kavuşabilir.

Star Wars: Andor, 21 Eylül'de Disney+ ekranlarında olacak.