Fortnite'a Obi-Wan Kenobi Kostümleri Geldi [Video]

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından Fortnite, bugüne kadar onlarca kez yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, bugün itibarıyla Disney Plus'taki yerini alan Obi-Wan Kenobi isimli mini dizi için oluşturduğu eşyalarını oyuna dahil etti. Oyuncular, an itibarıyla bu yepyeni eşyalara Fortnite mağazası üzerinden ulaşabiliyorlar.
Fortnite geliştiricileri, bugün yayınlanan dizinin şerefine Obi-Wan Kenobi isimli karakterin kendisini de oyuna dahil ettiler. Ancak bu kez garip bir durum söz konusu. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde oyuna dahil ettiği karakterlerde ışın kılıçlarının kullanılmasına imkan tanımıştı. Obi-Wan Kenobi'de ise böyle bir durum söz konusu değil. Karakteri satın alsanız bile ışın kılıcı kullanamayacaksınız.
Fortnite'a eklenen Obi-Wan Kenobi işte böyle görünüyor
Fortnite'a eklenen Star Wars içerikleri yalnızca Obi-Wan Kenobi'nin kendinden ibaret değil. Oyuncular, yapılan çalışmalar ile Jedi Interceptor olarak isimlendirilen özel bir uzay gemisini ve Obi-Wan hologramını da Fortnite mağazası üzerinden satın alabilecekler.
Oyuncular, Fortnite mağazasına eklenen Obi-Wan Kenobi eşyalarını toplu olarak ya da ayrı ayrı alabilecekler. Bu bağlamda, tüm eşyaları satın almak isterseniz 2200 V-Bucks ödeme yapmanız gerekecek. Ürünleri ayrı ayrı satın almak istediğinizde ödeyeceğiniz oyun parası ise 3000 V-Bucks olacak.