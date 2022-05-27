Fortnite'a Obi-Wan Kenobi Kostümleri Geldi [Video]

Fortnite, Obi-Wan Kenobi dizisi için oluşturduğu oyun içi eşyaları kullanıma sundu. Oyuncular, bu eşyalarla Obi-Wan Kenobi kostumleri ile birlikte bir dizi yan ürüne sahip olabilecekler.

Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından Fortnite, bugüne kadar onlarca kez yaptığı iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Şirket, bugün itibarıyla Disney Plus'taki yerini alan Obi-Wan Kenobi isimli mini dizi için oluşturduğu eşyalarını oyuna dahil etti. Oyuncular, an itibarıyla bu yepyeni eşyalara Fortnite mağazası üzerinden ulaşabiliyorlar.

Fortnite geliştiricileri, bugün yayınlanan dizinin şerefine Obi-Wan Kenobi isimli karakterin kendisini de oyuna dahil ettiler. Ancak bu kez garip bir durum söz konusu. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde oyuna dahil ettiği karakterlerde ışın kılıçlarının kullanılmasına imkan tanımıştı. Obi-Wan Kenobi'de ise böyle bir durum söz konusu değil. Karakteri satın alsanız bile ışın kılıcı kullanamayacaksınız.

Fortnite'a eklenen Obi-Wan Kenobi işte böyle görünüyor

Fortnite'a eklenen Star Wars içerikleri yalnızca Obi-Wan Kenobi'nin kendinden ibaret değil. Oyuncular, yapılan çalışmalar ile Jedi Interceptor olarak isimlendirilen özel bir uzay gemisini ve Obi-Wan hologramını da Fortnite mağazası üzerinden satın alabilecekler.

Oyuncular, Fortnite mağazasına eklenen Obi-Wan Kenobi eşyalarını toplu olarak ya da ayrı ayrı alabilecekler. Bu bağlamda, tüm eşyaları satın almak isterseniz 2200 V-Bucks ödeme yapmanız gerekecek. Ürünleri ayrı ayrı satın almak istediğinizde ödeyeceğiniz oyun parası ise 3000 V-Bucks olacak.

Obi-Wan Kenobi eşyaları için oluşturulan tanıtım videosu