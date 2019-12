Yeni Star Wars üçlemesinin son filmi olan The Rise of Skywalker, heyecanlı bir bekleyişin ardından nihayet vizyona girdi. ABD’deki gişe performansıyla üçlemedeki diğer yapımların gerisinde kalan film, ülkemizde ilk 3 günde sadece 165 bin kişi tarafından izlendi.

Geçtiğimiz yıl yayınladığı Solo: A Star Wars Story spin-off’u ile müthiş bir hayal kırıklığı yaşayan Disney ve Lucasfilm, benzer bir kaderi Star Wars: The Rise of Skywalker ile yaşamak istemiyor.

Yeni Star Wars üçlemesinin son, tüm Star Wars evreninin ise dokuzuncu filmi olan The Rise of Skywalker, geçtiğimiz hafta dünya prömiyerini gerçekleştirmişti. Filmi izleyen eleştirmenlerin ilk yorumları, genel itibarıyla yönetmen J.J. Abrams ve Disney’i mutlu edecek türdendi; ancak gün geçtikçe filme dair yapılan olumsuz eleştiriler beklentileri de düşürmeye başladı.

Yine de rakamlar, şu an için Disney’in yanında gibi görünüyor. Film, ABD’deki ilk hafta sonunda 374 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Aralık ayının en iyi gelirlerinden birine imza atan film, buna rağmen lansman hasılatında serinin önceki iki filminin gerisinde kaldı. The Force Awakens ve The Last Jedi, sırasıyla açılış hafta sonunda 517 milyon dolar ve 450 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Yeni Star Wars filmi Türkiye'de hayal kırıklığı yarattı

Peki, Türk seyircilerin Star Wars: The Rise of Skywalker’a ilgisi nasıl oldu? J.J. Abrams imzalı film, vizyondaki ilk üç gününde yalnızca 165.100 seyirci tarafından izlendi. Bu, The Force Awakens'ın açılış performansının yarısı bile değil. Filmin ülkemizde şu ana kadar elde ettiği gişe hasılatı ise 4.1 milyon TL. Başrollerinde Daisy Ridley, Adam Driver ve Oscar Isaac gibi isimlerin olduğu Star Wars: The Rise of Skywalker, ülkemizde 20 Aralık’ta vizyona girmişti.

Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı: