Starbreeze, Payday 3 İçin Yayıncı Partneri Arıyor

Çıktığı dönemde ortalığı kasıp kavuran Payday serisinin yapımcılığını üstlenen Starbreeze, serinin geleceğiyle alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Şirket, serinin yeni oyunu olacak Payday 3 için yayıncı partner aradıklarını açıkladı.

2019 yılı, Payday serisiyle ses getiren Starbreeze şirketi için pek de iyi geçmedi. Şirket, çöküşle burun buruna gelince birçok stüdyosunu sattı ve çalışanlarının %25’ini işten çıkardı. Şirket, yeniden eski günlerine dönebilmek için kendine tek bir hedef koydu; o da Payday.

Starbreeze, 2019 yılının tamamını şirketi yeniden organize ederek geçirdi. Bu süreç içerisinde elbette yeni bir oyun yayınlayamadı. Şirket, 2019 yılı içerisinde milyonlarca dolar zarara uğradı ancak bu zarardan kendilerini kurtarmak için koydukları o umut verici hedef Payday serisini geliştirmekti.

Starbreeze için tek umut Payday serisi:

Ekim ayında Starbreeze, Payday 2’nin yeniden aktif geliştirme sürecine katılacağını açıkladı. Şirket bununla da kalmadı ve Payday 3’ü önümüzdeki yıllarda yayınlayacağını dile getirdi. Elbette oyuncular, Payday gibi benzersiz bir serinin yeni oyununu görmek için daha da heyecanlandı.

Starbreeze CEO’su Mikael Nermark, Payday 2 için yayınlanan yeni DLC’nin beklenenden daha fazla ilgi topladığını söyledi. CEO, ayrıca Payday 2’nin aktif geliştirme sürecine geçmesinin ardından aktif oyuncu sayısının 10.000’e ulaştığını, yeni DLC ile bu sayının 28.000’i geçtiğini de belirtti.

Beklediklerinden fazla ilgiyle karşılaşan Starbreeze, kendileri için bir umut ışığı olan Payday serisine daha da yoğunlaşmaya başlayacak. CEO Nermark, Payday 2 için 2020 yılında daha fazla güncelleme yapacaklarını söyledi.

Starbreeze, Payday 3 için yayıncı partneri aradığını dile getirdi. Şirket, bu partnerin 'finansal istikrar sağlayabilecek, ürünün mümkün olan en iyi lansmanını yapabilecek ve oyunun daha da geliştirilmesini sağlamak için gerekli pazarlama ve dağıtım kaynaklarına sahip olan' bir partner olmasını istiyor.

Payday 3 için en sağlam partneri arayan Starbreeze, 2020 yılının ilk yarısı bitmeden yatırımcılara bir yayıncılık anlaşması sunmayı planlıyor. Bu yatırım anlaşması olumlu sonuçlanırsa Payday 3’ü önümüzdeki yıllarda görebiliriz.