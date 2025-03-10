2024 yılının eylül ayında Starbucks CEO’luğuna atanan Brian Niccol, aralık ayına kadar inanılmaz bir gelir elde etti. Bu gelirin arka planındaki faktörlere imrenmemek elde değil.

Starbucks'un yeni CEO'su Brian Niccol, şirketteki ilk 4 ayında hemen hemen 100 milyon dolar kazandı. Üstelik yıllık maaşı 61 milyon dolar olmasına rağmen.

Eylül ayında pozisyona gelen Niccol, 2024 yılının sonuna kadar bu parayı tam olarak nasıl elde etmişti?

Şirketin başına geçen Niccol’ün toplam maaşı yıllık 95.8 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Bu miktarın büyük bir kısmı hisse senedi ödüllerinden oluşsa da net maaşı yıllık 61.538 dolar olarak açıklandı. Pozisyona atandıktan 1 ay sonra, 5 milyon dolarlık imza bonusu aldı.

Üstelik yeni CEO’nun maaşını sadece net maaşı ve hisse senetleri oluşturmuyordu; ek hakları da vardı. Mesela şirketin özel jetini kullanabiliyordu.

Ayrıca Starbucks, Niccol’ün Güney Kaliforniya’daki evinden Seattle’daki merkeze ulaşımı için 72.398 dolarlık bir bütçe ayırdı ve kişisel jet kullanımı için de 19.367 dolar ek harcama yaptı.

Starbucks’ın Niccol için harcamaları burada bitmiyor.

Yeni CEO’nun iş değişikliği nedeniyle geçici konaklama giderleri için Starbucks 143.567 dolar ödedi. Ayrıca, sağlık sigortası masrafları için 6.303 dolar ve istihdam sözleşmesiyle ilgili hukuki danışmanlık ücretleri için 48.671 dolar daha harcandı.

127.765 dolarlık koruma hizmeti de güvenliği için ayrıldı. Şirketin maaşlı çalışanları tarafından sağlanan şoför hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalandığını söylememize gerek yok herhalde?

Brian Niccol’a, çok büyük yatırımlar yapıldığını söyleyebiliriz.

İşte CEO Brian Niccol’a yapılan tüm bu yüksek harcamaların sonucunda Niccol’ün Starbucks’a katkısının nasıl olacağı, ne gibi geri dönüşler sağlayacağı merak konusu.

Böylesine yönetim değişikliklerinin çoğunlukla uzun vadeli etkileri olduğunu göz önünde bulundurursak Brian Niccol’ün Starbucks için geliştireceği stratejileri ve sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz gibi duruyor.

Yine de yapılan tüm bu harcamalar, bonuslar, ek haklar göz önünde bulundurulduğunda “Ne hayatlar var…” demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.

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