Starlink, geçtiğimiz yıl start verdiği "Direct-to-Cell" teknolojisinin beta testlerine başladı. Peki bu teknoloji ne işe yarıyor? İnsanlığa ne gibi katkıları olacak? İşte bilmeniz gerekenler...

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönetimindeki uzay taşımacılı şirketi SpaceX, uydu interneti projesi Starlink ile ilgili önemli bir işe imza attı. Yapılan resmî açıklamada, Starlink'in akıllı telefonlara uyumlu olan versiyonu "Direct-to-Cell" için beta testlerin başladığı belirtildi. Peki Direct-to-Cell teknolojisi neler sunuyor?

Hatırlayan okurlarımız vardır; SpaceX, geçtiğimiz yılın başlarında akıllı telefonlara doğrudan bağlanabilen ilk uydusunu uzaya fırlatmıştı. Direct-to-Cell olarak isimlendirilen teknolojiyi mümkün kılan bu uydu, akıllı telefonlar ile doğrudan iletişim kurabiliyordu. Yani normal koşullarda nasıl GSM operatörlerinin vericilerini kullanıyorsak bu kez de Starlink uydularını kullanabilecektik. İşte bu teknoloji, an itibarıyla test edilmeye başlamış durumda.

Starlink, bu teknoloji ile GSM operatörlerine rakip mi olacak?

Starlink'in uydu üzerinden LTE bağlantı desteği sunan Direct-to-Cell teknolojisi, firmanın teknik olarak Turkcell ve Türk Telekom gibi firmalara rakip olmasını sağlayacak. Ancak Starlink'in bu projedeki esas amacı, Dünya üzerinde hiçbir "ölü alan" kalmaması. Ölü alan tabiri ise tahmin edebileceğiniz üzere mobil şebekenin olmadığı bölgeleri anlatıyor. Yani bir bölgeye hiçbir GSM şirketi gitmiyor ve bölge halkı da internet ve mobil hat hizmeti alamıyorsa Starlink o alanı dolduracak.

Tabii bu teknolojinin henüz erken aşamada olduğu gerçeğini de belirtmemiz gerekiyor. Öncelikle, böyle bir teknolojinin kullanılabilmesi için akıllı telefonların uydu bağlantı desteği ile donatılmaları gerekecek. Öte yandan; GSM operatörlerinin bulunmadığı bölgeler için hükûmet onayı da gerekebilir. Hâl böyle olunca Starlink'in önünde daha uzun bir yol olduğunu söyleyebiliriz.