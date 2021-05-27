Ne olduğunuzu bilmiyorsanız Starlink uydularını bir UFO zannedebilirsiniz. Ancak ne olduğunu biliyorsanız bilakis gökyüzüne bakıp onları görmek de isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir isteğiniz varsa bir web site, Starlink uydularının bulunduğunuz konumdan ne zaman görülebileceğini gösteriyor.

Dünyanın en büyük özel uzay şirketlerinden biri olan SpaceX, bir yandan insanlığın uzaydaki geleceğine yön vermeye çalışırken bir yandan da yeryüzündeki internet ağının kablolardan kurtulabilmesi için Starlink projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

SpaceX, şu ana kadar uygulamaya konmuş en büyük uydudan internet projelerinden biri olan Starlink dahilinde yörüngeye binlerce mini uydu fırlatmayı planlıyor ki bu uydulardan hatırı sayılır bir bölümü çoktan Dünya etrafında dönmeye başlamış durumda. Zaman zaman yeryüzünden de görülebilen bu uydular, sundukları internet hizmetleri kadar görüntüleriyle de ilgi çekiyor.

Starlink uydularına yeryüzünden bakıldığında hızla hareket eden yıldızlara benziyorlar. Dolayısı ile ne olduklarından bihaber olan biri tarafından görüldüklerinde kolaylıkla "UFO" tedirginliğine neden olabiliyorlar. Üstelik Starlink uyduları gruplar halinde hareket ettiğinden kuyruklu yıldızlarla karıştırılması da pek mümkün olmuyor. Peki Starlink uydularını "ne olduğunu bilerek" görmek ister miydiniz?

findstarlink.com adlı web site, Starlink uydularının bulunduğunuz konumdan hangi saatlerde geçeceğini göstererek zaman zaman "Uzaylılar geldi" dedikodularına da neden olan Starlink uydularını görebilmenizi, dilerseniz videosunu çekebilmenizi mümkün kılıyor.