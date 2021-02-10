StartupMockUp Girişimcilik ve Fikir Yarışması için başvurular başladı. Yarışma kapsamında erken aşama girişiminiz veya fikriniz için açık ofis, mentorluk, kamp programı, ön kuluçka gibi büyük ödülleri kazanma şansı yakalayabilirsiniz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından düzenlenen, erken aşama girişimi veya henüz hayata geçirmediği bir fikri olan girişimcilere açık ofis, ön kuluçka, mentorluk, kamp programı gibi çeşitli ödüller sunarak girişimleri zirveye taşıyan Startup MockUp 2021 için geri sayım başladı.

Ön elemeden geçen girişimlerin ve fikirlerin sunum videolarının değerlendirildiği yarı final etabı ardından finalde sunum yapacak girişimciler için alanında uzmanisimlerden eğitim ve mentorluk süreci başlayacak. Tüm süreçleri başarıyla tamamlayan girişimciler, nisan ayındaki online büyük finalde Startup MockUp sahnesinde sunum yaparak büyük ödüllere sahip olma fırsatı bulacaklar.

Son başvuru tarihi 19 Şubat olan tarışma hakkında detaylı bilgi, süreç takvimi ve başvuru için ytusmockup.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Erken aşama girişimleri ve fikirleri zirveye taşıyan Startup MockUp, 2021 yılı girişimcilerini bekliyor.