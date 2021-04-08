Startup MockUp Girişimcilik ve Fikir Yarışması 10 Nisan’da

Yıldız Teknik Üniversitesi Girişimcilik Kulübü tarafından her yıl Türkiye’nin her yerinden parlak girişimcilere ulaşmak ve geleceğin girişimcilerini temelden yetiştirmek misyonuyla düzenlenen Startup MockUp, 2021 yılı finali ile 10 Nisan’da gerçekleşecek.

Erken aşama girişimi veya henüz hayata geçirmediği bir fikri olan girişimcilere ön hızlandırma, ön kuluçka, mentorluk, kamp programı, sanal ofis gibi çeşitli ödüller sunarak girişimleri zirveye taşıyan Startup MockUp'ın final sahnesinde 7 fikir ve 7 girişim sunumlarını yapacak.

Jüri değerlendirmesinin ardından fikir ve girişim kategorisinde dereceye giren ekiplere ödülleri verilecek. Aynı zamanda yarışmanın KWORKS Ön Hızlandırma Programına Dahil Olma ve TAMER Capital Yatırımcı Görüşmeleri gibi jüri özel ödülleri de bulunuyor.

Mindfulness atölyesi ile programına başlayacak Startup MockUp, yarışma kimliğinin yanı sıra her yıl girişimcilik ekosistemi buluşmalarından birisine ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Büyük finalde sunumlar haricinde “COVID-19 Döneminin Türkiye Girişimcilik Ekosistemine Etkisi” konusunda Hande Enes ve Özlem Tümer Eke’nin panelist olarak görüşlerini paylaşacakları bir panel yer alacak. Girişimci adaylarını, yatırımcıları, üniversite öğrencilerini ve tüm girişimcilik ekosistemi ilgililerini dijital etkinliğine davet eden Startup MockUp finalini canlı takip etmek için ytusmockup.com web sitesinden etkinliğe kayıt olabilirsiniz.