Steam'de 10 TL'ye Satılan Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Bir süredir ücretsiz Steam haberiyle karşınızda olamıyorduk. Sizlerin en beğendiği serilerimizden olan bu köşemizin konuğu The Tiny Bang Story oluyor.

2011 yılında piyasaya çıkan The Tiny Bang Story, kısa bir süreliğine ücretsiz hale geldi. Bu kez süre daha önceki kampanyalardan çok daha kısa; oyunu edinmek istiyorsanız bu akşam (salı) 20.00'a kadar Steam kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

Oyuna sahip olmak için dolambaçlı süreçlere girmenize hiç gerek yok. Tek yapmanız gereken buraya tıklayarak önce oyunun Steam sayfasına girmek.

Burada hemen aşağıda görebileceğiniz 'Oyunu Yükle' butonuna tıklıyoruz ve Steam kütüphanemize ekliyoruz.

Hepsi bu kadar! Oyun artık sizindir. The Tiny Bang Story'nin nasıl bir oyun olduğunu merak ediyorsanız videoya göz atabilirsiniz: