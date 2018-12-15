Steam Fiyatı 40 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz

Ücretsiz olan oyunlar bölümümüzde bugünkü fırsatımız Epic Games'ten geldi. 40 TL değerindeki oyunu nasıl indireceğinizi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

Yüksek ihtimalle hepimiz bilgisayar oyunlarını seviyoruz. Peki, bilgisayar oyunlarından daha güzel olan şey nedir? Bedava bilgisayar oyunları.

Fortnite ile büyük kitlelere ulaşan Epic Games, 40 TL değerindeki Subnautica oyununu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor.

Subnautica nasıl bir oyun?

Onlarca güzelliğe ev sahipliği yapan denizler krallığını keşfetmeye hazır mısınız? Ekipmanlarınızı oluşturun, denizaltıları kullanın ve resifleri keşfe çıkın. Tabii ki bunları yaparken aynı zamanda hayatta kalmanız gerekecek.

Oyunu nasıl alacaksınız?

Bu bağlantıya tıkladığınızda karşınıza “Free” butonu çıkacak. Bu butona bastığınızdaysa sizden Epic Games hesabınıza giriş yapmanız beklenecek. Hesabınız varsa giriş yapın, yoksa bir dakika içerisinde (denendi, onaylandı) hesap oluşturabilirsiniz.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza bir “ödeme” ekranı çıkacak. Kart bilgisi gibi hiçbir bilgi girmenizi gerektirmeyecek ekrandaki işleminizi tamamladıktan sonra oyununuzu Epic Games Launcher üzerinden indirebilirsiniz. İyi eğlenceler!