16-Bitlik Korku Oyunu, Ücretsiz İndirilebilir Durumda

Bir oyunun ‘iyi’ olarak nitelendirilebilmesi için iyi grafiklere sahip olması gerekmediğini herkes bilir. 16-bitlik bir RPG oyunu olan Camp Sunshine, yaz kampı boyunca gerçek bir kedi-fare kovalamacasının içinde olacağını bir korku oyunu vadediyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyun, olağanüstü grafikler vadetmiyor. Ancak çizimler, ışıklandırma detaylı ve sesler, Camp Sunshine’ı kaliteli bir korku oyunu haline getiriyor. Üstelik bu oyunda korkuyu sağlayan, ekranda bir anda beliren yaratıklar değil. Sistem Gereksinimleri - Windows İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)

İşlemci: Intel i5 ya da daha iyi

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL

Depolama: 1 GB Sistem Gereksinimleri - Mac İşletim Sistemi: Mac OSX 10.10 ya da daha iyi

İşlemci: Intel i5 ya da daha iyi

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL

Depolama: 1 GB İLGİLİ HABER Toplam Değeri 56 TL Olan, Kısa Süreliğine Ücretsiz 6 iOS Uygulama Steam oyun mağazasında 6.2 TL’ye satılmakta olan Camp Sunshine, reebies.indiegala.com üzerinden ücretsiz bir şekilde oyuncuların beğenisine sunuluyor. Hem Mac hem de Windows bilgisayarlar için uyumlu olan Camp Sunshine’ı buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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