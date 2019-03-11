16-Bitlik Korku Oyunu, Ücretsiz İndirilebilir Durumda

Yukarıda da belirttiğimiz gibi oyun, olağanüstü grafikler vadetmiyor. Ancak çizimler, ışıklandırma detaylı ve sesler, Camp Sunshine’ı kaliteli bir korku oyunu haline getiriyor. Üstelik bu oyunda korkuyu sağlayan, ekranda bir anda beliren yaratıklar değil.
Sistem Gereksinimleri - Windows
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10 (32bit/64bit)
- İşlemci: Intel i5 ya da daha iyi
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL
- Depolama: 1 GB
Sistem Gereksinimleri - Mac
- İşletim Sistemi: Mac OSX 10.10 ya da daha iyi
- İşlemci: Intel i5 ya da daha iyi
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL
- Depolama: 1 GB
Steam oyun mağazasında 6.2 TL’ye satılmakta olan Camp Sunshine, reebies.indiegala.com üzerinden ücretsiz bir şekilde oyuncuların beğenisine sunuluyor. Hem Mac hem de Windows bilgisayarlar için uyumlu olan Camp Sunshine’ı buraya tıklayarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz.