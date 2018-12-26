Steam'de 20 TL'nin Altına Alabileceğiniz 10 Oyun

Kendinize hâkim olun ve cüzdanınızı yavaşça yere bırakın. Çünkü Steam Kış İndirimleri çok sağlam geldi.

Yılbaşına girmemize bir haftadan az bir süre kaldı ve Steam Kış İndirimleri hiç hız kesmeden devam ediyor. En sevdiğiniz oyunları çok ama çok uygun fiyatlara oynayabileceğiniz bu dönemde hangi oyunu seçeceğinizi düşünmeye başlayabilirsiniz çünkü indirimlerin çoğu yüzde 70’in üzerinde. İndirime giren yüzlerce oyun arasından seçim yapmak fazlasıyla zor bir iş olsa da bugün 20 TL’nin altına alıp günlerce eğlenebileceğiniz oyunları sizler için listeledik.

Uyarı: Haberin sonunda oluşabilecek maddi sorunlardan sitemiz sorumlu değildir :)

İndirimsiz Fiyatı: 59,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 14,75 TL

Arabanız hayatta kalmanızı sağlayacak. Vahşi haydut çetesine karşı savaşın ve aracınızı güçlendirin. Ondan başka güvenebileceğiniz kimseniz olmayacak.

İndirimsiz Fiyatı: 67,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 16,75 TL

Ordunuzu oluşturmak, kaleleri fethetmek ve Mordor'u içeriden ele geçirmek için düşman hatlarını yarın. Daha üstteki kişilere erişirken onlarla ilgili bilgi toplayarak işinizi kolaylaştırabilir ya da direkt olarak onlarla yüzleşip bir rekabeti kabul edebilirsiniz.

İndirimsiz Fiyatı: 89,00 TL

İndirim Oranı: %80

İndirimli Fiyatı: 17,80 TL

Bu mükemmel macerada Lara Croft’a katılın ve gizemleri çözmeye başlayın. Ancak yolculuğunuzun zor olacağını şimdiden söyleyelim.

İndirimsiz Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 7,75 TL

Arkham City’de kötüler saltanatını kurmuş durumda ve birinin buna bir ‘dur’ demesi gerekiyor.

İndirimsiz Fiyatı: 75,00 TL

İndirim Oranı: %80

İndirimli Fiyatı: 15,00 TL

Sinirlerinizin ve zekânızın sınanacağı vakaları çözün. Aksiyon dolu saatler sizi bekliyor.

İndirimsiz Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %50

İndirimli Fiyatı: 15,50 TL

Aramızda futbol oynamayı sevenler vardır. Peki, arabalarla oynamayı denediniz mi? Çoklu oyunculu oyunda zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz.

İndirimsiz Fiyatı: 89,00 TL

İndirim Oranı: %80

İndirimli Fiyatı: 17,80 TL

II. Dünya Savaşı’nda uzman bir keskin nişancısınız. Verilen görevleri yerine getirmeli ve müttefiklerinize yardım etmelisiniz.

İndirimsiz Fiyatı: 31,00 TL

İndirim Oranı: %65

İndirimli Fiyatı: 10,85 TL

Niko Bellic ile Amerikan rüyasını yaşayın ve Liberty City’yi fethedin.

İndirimsiz Fiyatı: 45,00 TL

İndirim Oranı: %85

İndirimli Fiyatı: 6,75 TL

Heyecanın yalnızca karada değil havada da son hız devam edeceği oyunda tek bir amacınız olacak: Hayatta kalmak. Peki, bunu yapabilecek yeteneğe sahip misiniz?

İndirimsiz Fiyatı: 49,00 TL

İndirim Oranı: %75

İndirimli Fiyatı: 12,25 TL

Listemizin son oyunu olarak Outlast 2’yi seçtik. Eğer evde arkadaşlarınızla yılbaşına girmeyi seçtiyseniz ve arkadaşlarınız yatıya kalacaksa onları uyanık tutmanın daha iyi bir yolu olacağını düşünmüyoruz. Heyecan ve gerilimi üst seviyelerde yaşayacağınız oyunda yapmanız gereken şey kaçmak ya da saklanmak. Karşı koymaya çalışırsanız ölürsünüz.