Shadow of the Tomb Raider, 2019 Yılında macOS'a Geliyor

Feral Interactive bugün yaptığı açıklamada, Shadow of the Tomb Raider'ın macOS ve Linux işletim sistemine geleceğini duyurdu.

Feral Interactive bugün, Tomb Raider serisinin üçüncü oyunu olan Shadow of the Tomb Raider'ın 2019 yılında macOS ve Linux işletim sistemine geleceğini açıkladı. Fakat kesin yayınlanma tarihi ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Square Enix tarafından yayınlanan ve Eidos-Montréal tarafından geliştirilen oyun, PlayStation 4, Xbox One ve Windows için Eylül 2018'de piyasaya çıkmıştı. Oyun, Güney Amerika'nın ormanlarındaki efsanevi gizli şehir Paititi'yi ararken Trinity örgütü ile mücadele eden ve Maya kıyametini önlemeye çalışan Lara Croft'u ele alıyor.

Shadow of the Tomb Raider, 2019 yılında macOS işletim sisteminde yerini alırken, oyun şimdiye kadarki bütün ek paketlerini içeren "20 Year Celebration" sürümü ile gelecek. Feral Interactive Rise of the Tomb Raider oyununun ise şubat ayında macOS işletim sistemi için yayınlanacağını belirtti.