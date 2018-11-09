Red Dead Redemption 2'de GTA V'teki Michael'ın İşi Ne?

Red Dead Redemption 2'nin sırlarla dolu bir yapısı olduğu biliniyor. Peki, GTA V'deki Michael oyunda ne arıyor?

Geçtiğimiz günlerde vampirlerin dahi bulunduğuna dair haberini paylaştığımız Red Dead Redemption 2'deki gizemlerin ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de oyunun bitiş jeneriklerinde GTA V'teki Michael karakterinin isminin yer alması ortalığı karıştırdı.

'Credits' ekranında isminin keşfedilmesi sonrasında, Michael De Santa karakterine hayat veren Ned Luke de bir tweet atarak ateşi iyiden iyiye harladı.

"Creddit'lerde ismimi yakalamışsınız. Şimdi beni oyunda da görebilecek misiniz? İpucu: Oyunda dublajımı kaldırmışlar. Tanımanız zor olabilir ama karakter tasarımım halen oyunda."

İşin enteresan tarafı Micheal'ın zaman çizelgesi olarak oyunda yer almasına imkan yok. Red Dead Redemption 2, 1899 yılında geçiyor ve mantık olarak GTA V'teki bir karakterin ancak dedesi veya dedesinin babası yer alıyor olsa gerek. Bizleri şaşırtan, bu açıklamalara rağmen Michael'ın oyunda halen bulunamaması oldu. Red Dead Redemption 2 evreninde her yeni günde yeni bir sürpriz bizleri bekliyor belli ki...