Türkiye'de yapılan oyunları dünya çapında duyurmayı amaçlayan "Land of the Crescent" etkinliği Steam'de başladı.

Türk oyun sektörü son on yılda hem gelişti hem de zenginleşti. Bu zenginliği dünyaya duyurmak için de çeşitli etkinlikler ve girişimler gerçekleştiriliyor. Bu amaçla yapılan etkinliklerden biri de "Land of the Crescent" etkinliği. Nam-ı diğer "Hilâl diyarı", Türk oyunlarını tanıtmayı amaçlayan üçüncü parti bir etkinlik olarak Steam'deki yerini aldı.

Land of the Crescent - Türkiye'den Oyunlar etkinliği 6-9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte ülkemizde yapılan oyunlar yer alacak. Listeye baktığımızda 100'den fazla oyun olduğunu görüyoruz. Ayrıca geliştiriciler oyunlarının canlı yayınlarını da gerçekleştiriyor.

Etkinlik indirimlerle geldi

Etkinlik kapsamında Mount&Blade II: Bannerlord, Anomaly Agent, Castle of Alchemists, Mount&Blade: Warband, Draft of Darkness gibi oyunlarda indirimler olduğu da dikkat çekiyor. Yerli yapımların tür seçeneklerindeki artışı da bu etkinlikle görebiliyoruz.

Etkinlikte ayrıca yeni çıkacak oyunlar da sergileniyor. Böylece ülkemizden çıkacak olan yeni yapımlar daha şimdiden daha fazla kişiye ulaşabilecek. Bilindiği üzere oyunların Steam'de daha çok öne çıkması için daha çok kullanıcı sayısı ve daha çok listelere eklenme gibi kıstaslar büyük önem arz ediyor.

Etkinliği düzenleyen Land of the Crescent ekibi, kendi internet sitelerinde etkinliği "“Land of the Crescent: Türkiye'den Oyunlar” Türkiye oyun geliştirme topluluğunun on yıllara yayılan emeklerini ve çeşitliliğini tüm dünyadan kullanıcılarla paylaşmayı amaçlayan bir Steam etkinliğidir." şeklinde açıklıyor. Etkinliğe buradan ulaşabilirsiniz.