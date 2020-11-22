Steam'de Oyun Oynayarak Para Kazanabileceğiniz 6 Yöntem

Dijital oyun platformu Steam üzerinden oyun oynayarak yasal bir şekilde para kazanmanız mümkün. Sıkı bir oyunsever olarak, Steam’de para kazanma için uygulayabileceğiniz farklı ve eğlenceli yöntemleri tüm detaylarıyla anlattık.

Valve Corporation tarafından geliştirilen dijital oyun platformu Steam üzerinden oynayabileceğiniz pek çok farklı ve keyifli oyun var. Ancak Steam'de sadece oyun oyunama değil, para kazanma şansınız da var. Steam’de para kazanma yöntemlerini öğrendikten sonra bunları uygulayarak, yalnızca oyun oynayarak para kazanma hayalinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Üstelik yöntemlerin çoğu için herhangi bir sermayeye ihtiyacınız da yok.

Peki, Steam’de para kazanma yöntemleri nelerdir? İlk olarak belirtmek gerekiyor ki Steam üzerinden gerçek para kazanmanın tek yolu bir oyun geliştirmek burada diğer oyuncuların satın alması için dağıtıma sunmak. Ancak diğer yöntemlerle kazandığınız paraları yine Steam üzerinden keyifle harcayabilirsiniz. Sizin için Steam’de para kazanma yöntemlerini tüm detaylarıyla anlattık.

Steam’de para kazanma yöntemleri:

Yöntem #1: Oyun içi öğe toplayın.

Oyun içi öğe toplayın. Yöntem #2: Öğeleri doğru zamanda satın.

Öğeleri doğru zamanda satın. Yöntem #3: Trading kartları saklayın.

Trading kartları saklayın. Yöntem #4: Ön siparişleri takip edin.

Ön siparişleri takip edin. Yöntem #5: En çok eşya düşen oyunları takip edin.

En çok eşya düşen oyunları takip edin. Yöntem #6: Bir oyun geliştirin ve Steam üzerinden dağıtın.

Yöntem #1: Oyun içi öğe toplayın:

Steam’da para kazanma yöntemi olarak denemeniz gereken ilk yol oyun içi öğeleri toplamaktır. Pek çok oyun siz oynadıkça ve yükseldikçe karşınıza değerli ve nadir öğeler çıkaracaktır. Hatta Dota 2 gibi oyunlarda sabit eşya akışı sağlayan alanlar vardır. Bu noktada önemli olan ise sabırlı olmak.

Başarılı bir oyuncu olarak bir oyunda sabırla ilerleme kaydettiğiniz zaman elde ettiğiniz önemli öğelere yüksek ücretler ödeyecek farklı oyuncular bulabilirsiniz. Çünkü pek çok oyuncu sabırsızdır ve ileri seviyelerde alacakları öğelere daha oyunun başında sahip olmak isterler.

Yöntem #2: Öğeleri doğru zamanda satın:

Steam’de para kazanma için oyun oynadıkça öğe kazanmak yeterli değildir. Önemli olan elinizde olan öğeleri doğru zamanda satmaktır. Örnek vermek gerekirse artık mevcut olmayan, belki yalnızca sizde olan bir öğeyi sabrederseniz eski fiyatının birkaç üstüne başka oyunculara satabilirsiniz.

Özellikle bazı özel kartların ve düşen nadir eşyaların koleksiyoncuları vardır. Elinizde böyle kıymetli bir öğe varsa bunun koleksiyoncularına oldukça yüksek bir miktar karşılığında satabilirsiniz. Çünkü bazı koleksiyoncular kartları toplarak rozet elde etmeye çalışırlar.

Yöntem #3: Trading kartları saklayın:

Steam’de oyun oynadıkça elde edebileceğiniz diğer öğeler ise trading kartlar ve takas kartlarıdır. Genel olarak verilen bu kartların değeri oldukça düşüktür ancak düzenli oynama sonucunda daha yüksek değere sahip kartlar elde edebilirsiniz.

Trading kartları ve takas kartlarını elde etmek için uygulanacak net bir strateji yok. Genel olarak oyunun ilk 15 dakikasında bir kart, oyunun ikinci saatinde ise bir kart daha veriliyor. Ancak yine de kendinizi oyunun ritmine kaptırarak ve eğlenerek farkında olmadan epey kart toplama şansınız var.

Yöntem #4: Ön siparişleri takip edin:

Bazen oyun geliştiriciler Steam üzerinden bazı erken sipariş öğeleri ya da erken erişim kasaları yayınlıyorlar. Böyle durumlarda eğer ön siparişte olan öğe Steam mağazasında satılabiliyorsa erkenden alarak daha sonra büyük kar oranları ile satabilirsiniz.

Birkaç dolara alabileceğiniz bazı ön sipariş öğeleri, oyunlar ya da erken erişim kasalarının değeri daha sonra yüzlerce dolara kadar çıkabiliyor. Bu nedenle düzenli olarak bu tip ön sipariş ürünlerini takip etmekte yarar var.

Yöntem #5: En çok eşya düşen oyunları takip edin:

Steam’de en çok eşya düşen oyunları ‘Oyuna göre göz at’ bölümü üzerinden bulabilir ve bu mağazada şaşırtıcı eşyalarla karşılaşabilirsiniz. Burada bulunan düşen eşyaları düzenli takip etmek çok önemli çünkü alıcıların sayısı oldukça fazla.

Bazen uygun fiyata satın alabileceğiniz bir oyunun daha sonra Steam mağazasında yüksek fiyatlara satabileceğiniz eşyalar düşüreceğini göreceksiniz. Yani bir oyuna yapacağınız küçük bir yatırım, size daha sonra yüksek karlar sağlayabileceğiniz eşyalar düşürebiliyor.

Yöntem #6: Bir oyun geliştirin ve Steam üzerinden dağıtın (Hafife almayın, detaylara bakın):

Daha önce de bahsettiğimiz gibi Steam’de gerçek para kazanmanın tek yolu bir oyun geliştirmek ve bu oyunu Steam üzerinden dağıtmaktır. Bunun için farklı oyun geliştiriciler ile iletişime geçebilir ya da kendi oyununuzu Steam Direct üzerinden dağıtarak oyun satım ücretleri ya da oyun içi satın alımları üzerinden gerçek para kazanabilirsiniz.

Elbette bir oyun geliştirmek, özellikle de bu oyunu Steam üzerinden dağıtmak zorlu bir süreç. Çünkü Steam’in platforma alacağı oyunlar için bazı kriterleri var. Aynı şekilde oyunlar üzerinden kazandığınız paranın belli bir yüzdesini de Steam’in aldığını unutmamak gerekiyor. Yine de gerçek para kazanmak için en etkili yöntem bir oyun geliştirmekten geçiyor.

Steam’de para kazanma için dikkat etmeniz gerekenler:

Pek çok oyuncu tarafından Steam’de kasa açmak yanlış bir hareket hatta bir tuzak olarak görülüyor. Bu yöntemle zaten zar zor kazanmış olduğunuz paraları bir kasaya yatırmak, yatırdığınız paranın karşılığını verecek kadar yüksek bir kar getirmiyor. Bu nedenle paranın biriktirilmesi öneriliyor.

Steam’de para kazanma sırasında dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise sabırlı olmak. Kimse bir günde büyük bir oyun içi öğe tüccarı olmuyor. Zaten oyun oynamaktan keyif alıyorsanız, hiçbir şekilde telaşa kapılmadan yaptığınız işi en iyi şekilde yapmayı sürdürün ve Steam cüzdanınızın günden güne doluşunu izleyin.

Steam üzerinden bir öğe alırken ya da satarken Steam Market Helper gibi bir komut dosyası kullanabilirsiniz. Bu komut dosyası en ucuz ürünleri otomatik olarak bulabilir, maliyetin okunur olmasını sağlayabilir ve sizin davranışlarınız doğrultusunda alışverişlerinizi özelleştirilebilir. Üstelik bir internet tarayıcısı üzerinden çalıştırılan komut dosyası, Steam programına göre çok daha hızlıdır.

Steam’de gerçek para kazanmak için bir oyun geliştirmek yerine yetenekleriniz doğrultusunda farklı oyun geliştiricilerle çalışabilirsiniz. Başarılı bir tasarımcı ile, kodlayıcı ile ya da bir grafiker ile çalışmak isteyecek pek çok oyun geliştiricisi bulabilirsiniz. İlk olarak yapacağınız freelance işler ile kendinizi adım adım oyun piyasasının içine dahil edebilirsiniz.

Steam’de para kazanma profesyonel bir iş olmasa da en azından keyifle oyun oynarken Steam içi harcamalarınız için fazladan para kazanmak fena olmayacaktır. Yukarıdaki yöntemleri sabırla uygulayarak bir gün dolu bir Steam cüzdanı ile karşılaşmamanız için hiçbir neden yok.