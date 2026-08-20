Steam’de Para Kazanmak Gerçekten İmkânsız mı? Dev Araştırma Acı Gerçeği Gözler Önüne Serdi!

Steam'in tüm zamanlara ait satış verilerini inceleyen kapsamlı bir araştırma, platformdaki oyunların büyük çoğunluğunun neredeyse hiç para kazanamadığını gözler önüne seriyor. Piyasadaki gelirlerin neredeyse tamamını küçük bir "mutlu azınlık" toplarken, bağımsız geliştiricilerin işi her geçen gün zorlaşıyor.

PC oyunculuğunun kalbi olan Steam’de her gün yüzlerce yeni yapım dijital raflardaki yerini alıyor, oyuncuların beğenisine sunuluyor. Dışarıdan baktığımızda genelde milyon dolarlık satışlar ve başarı öyküleri dikkat çekiyor. Oysa durum göründüğü gibi değil; son veriler gösteriyor ki Steam oyun gelirleri ve pazardaki gerçek kazanç oranları zannedilenden oldukça düşük.

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Paylaşılan araştırma; Steam geliştirici kazançları, gelir dağılımındaki dengesizlik ve sert rekabet koşullarına dair net bir resim çiziyor. Peki bağımsız oyun geliştirme yolculuğuna çıkan yazılımcıları ve yayıncıları Steam oyun ekonomisi içinde nasıl bir tablo bekliyor? Gelin birlikte inceleyelim.

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Ortalama Bir Oyun Steam'de Gerçekte Ne Kadar Kazanıyor?

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Sektörde en çok konuşulan konuların başında viral başarılar geliyor. Grand Theft Auto V, Black Myth: Wukong, Elden Ring ve Cyberpunk 2077 gibi milyar dolar sınırını aşan devler pazarın zirvesini parsellemiş durumda.

Diğer taraftan en az bir inceleme almış bütün ücretli oyunları hesaba kattığımızda, tablo bir hayli mütevazı. Yaşam boyu elde edilen ortanca brüt gelir yalnızca 3.631 dolar. Dikkatinizi çekerim; yıllık ya da aylık bir kazançtan bahsetmiyoruz. Bu rakam, bir oyunun piyasaya çıktığı ilk günden itibaren satışta kaldığı tüm sürece yayılan toplam yaşam boyu kazancı.

Dev Gelir Uçurumu

Ekonomide servet adaletsizliği Gini katsayısıyla ölçülüyor. Dünyanın en eşitsiz ülkesinde bile bu oran **0,60 **civarındayken, Steam çatısı altında 0,984 seviyesine kadar çıkıyor.

Gelirin büyük kısmını her zaman en tepedeki azınlık topluyor. Platformdaki en başarılı %1'lik kesim, toplam gelirin %84,46'sını elinde tutuyor.

Geriye kalan binlerce oyun için durum hayli zor. Alt %50'lik dilim, pazardaki toplam pastanın sadece %0,04'ünü paylaşabiliyor.

10 Bin Dolar Barajı ve Brüt Gelir İllüzyonu

Piyasaya çıkan eli yüzü düzgün bir oyunun en azından 10.000 dolar getireceğini varsaymak kolay; ancak veriler acı gerçeği ortaya koyuyor. Steam'deki ücretli yapımların **%59,6'sı **ömrü boyunca **10.000 dolar **brüt gelire dahi ulaşamıyor. Hatta oyunların **%8,2'si **çıktığı günden beri tek bir müşteri yorumu bile alabilmiş değil.

Üstelik ekranda görünen o 10.000 dolarlık brüt satış rakamı da kimseyi aldatmasın. O para hiçbir zaman geliştiricinin cebine tam olarak girmiyor. Önce Valve %30 platform payını kesiyor; ardından bölgesel indirimler, KDV, yerel vergiler ve iadeler derken ele geçen net kazanç ilk rakamın yarısına kadar düşebiliyor.

Şişen Katalog ve Pixidus Gibi Alternatif Rotalar

Steam Direct kapıları açtıktan sonra platforma adeta oyun yağdı. Katalog genişledikçe oyuncu dikkati zaman içinde bölündü ve oyun başına düşen kazanç belirgin şekilde geriledi. Bu sıkışıklık, bağımsız geliştiricileri mağaza algoritmalarının dışına çıkan alternatif mecralara yönlendiriyor.

Tam da bu noktada Türkiye merkezli Pixidus gibi web tabanlı platformlar devreye giriyor. Kurulum ve indirme gerektirmeyen, doğrudan tarayıcı üzerinden oynanan oyun ekosistemleri sunan platform; yerli geliştiricilerin yüksek pazarlama maliyetlerine katlanmadan gelir elde etmesini sağlıyor.