Xbox, "2023 Yıl İncelemesi" isimli yıllık özetini yayımladı. Özet, bu yıl en çok oynadığınız oyunlardan toplam oynama sürenize kadar birçok bilgiyi içeriyor.

2023 yılının bitişiyle birçok uygulama ve platform, kullanıcılarının bu yılki aktivitelerini gösteren özetler yayımlamaya başlamıştı. Oyun odaklı şirketlerden de bunu görüyorduk. Örneğin PlayStation, dün gece oyuncuların 2023 kişisel özetini çıkarmıştı.

Böyle bir hamle, şimdi de Xbox tarafından geldi. Xbox, “2023 Yıl İncelemesi” ismini verdiği yıllık özetleri kullanıcılarına sundu.

Özet, 2023’te kaç saat oyun oynadığınızdan en çok hangi türler oynadığınıza kadar birçok detayı gösteriyor

Xbox’ın yıl incelemesi, kullanıcıların bu yıl neler yaptığıyla ilgili birçok ayrıntıyı içeriyor. Toplam oyun süreniz, oynadığınız oyun sayısı, puanlarınız, başarılarınız, en çok oynadığınız türler ve en iyi oyun ayınız gibi bilgileri görebiliyorsunuz.

Tüm bunlara ek olarak diğer oyuncularla karşılaştırmanız da yapılıyor. En çok oynadığınız üç oyun da aynı şekilde özette listeleniyor. Bu oyunlardaki oynama süreleriniz, puanlarınız ve başarılarınız da platform tarafından listelenmiş.

Xbox Başkanı Phil Spencer da kendi özetini paylaştı

Xbox’ın 2023 özetini yayımlamasının ardından Xbox CEO’su Phil Spencer da sosyal medya üzerinden kendi özetini paylaştı. Paylaşımda, o kadar yoğunluğa rağmen 917 saat oyun oynadığı ve gerçekten bir “gamer” olduğu görüldü. Özete göre ünlü yönetici, geçtiğimiz yıl 148 saat ile en çok Xbox özel oyunu Starfield’ı oynamış.

Eğer siz de bir Xbox kullanıcısıysanız 2023 özetinize buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.