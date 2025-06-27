Microsoft, farklı işlemci nesilleriyle yapılan testte Windows 11’in, Windows 10’a kıyasla 2,3 kat daha hızlı olduğunu belirtti. Yeni nesil ve eski nesil işlemcilerin karşılaştırıldığı testte performans farkının donanımdan kaynaklandığı açıkça ortaya kondu. Windows 11’in daha hızlı çıkması pek de sürpriz olmadı.

Microsoft, Windows 11 işletim sistemine geçişi teşvik etmek amacıyla dikkat çeken bir performans karşılaştırmasına yer verdi. Şirketin açıklamasına göre, Windows 11 yüklü bilgisayarlar, Windows 10’lu modellere kıyasla 2,3 kata kadar daha hızlı çalışıyor.

Burada asıl farkı yaratan şey ise yazılım değil, donanım. Microsoft'un yaptığı karşılaştırmada, yıllar önce çıkan işlemcilere sahip Windows 10 bilgisayarlarla, son dönemin en yeni işlemcilerini kullanan Windows 11 cihazlar karşı karşıya getirilmiş.

Peki 4 çekirdekle 24 çekirdeği kıyaslamak ne kadar adil?

Karşılaştırmada kullanılan Geekbench 6 testi, özellikle işlemcinin kaç çekirdeğe ve iş parçacığına sahip olduğuna odaklanıyor. Microsoft da testi yaparken, Windows 10’un 6., 8. ve 10. nesil işlemcili cihazlarını; Windows 11’in 12. ve 13. nesil işlemcili bilgisayarlarıyla kıyaslandı. Yani bir yanda dört çekirdekli eski bir işlemci, diğer yanda 24 çekirdekli yepyeni bir işlemci var. Böyle bir fark varken Windows 11’in daha hızlı çıkması pek de sürpriz değil. Ortadaki hız farkı ise işletim sisteminden çok donanım farkından kaynaklanıyor.

Microsoft’un yazısında Windows 11’e geçmek için başka avantajlardan da bahsediliyor. Fakat performans farkı diye sunulan karşılaştırmanın aslında eski ve yeni donanımlar arasındaki farkı gösterdiği oldukça net.