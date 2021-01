Bilim çalışmaları ve ortaya koyduğu teorilerle hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda adından söz ettiren Stephen Hawking gençliği, hayatı ve buluşları hakkında az bilinen birçok detay var. Bu detaylar sayesinde Stephen Hawking kimdir sorusunu çok daha açık bir şekilde yanıtlamak mümkün.

Kozmoloji yani evren bilimi alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran fizikçi Stephen Hawkings, hem bilimsel çalışmalarıyla hem de bir yaratıcının varlığını reddettiği teorilerle bilim dünyasında ve kamuoyunda kendinden söz ettiren bir isimdi. 2018 yılında aramızdan ayrılan Stephen Hawkings, bilim dünyasına yaptığı katkıların yanı sıra zorluklarla dolu bir yaşama sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Stephen Hawking gençliği, hayatı, buluşları hakkında dikkat çeken ama pek çok kişi tarafından bilinmeyen bazı detaylar var. Bir bilim insanını anlamak, çalışmalarını yorumlamak ve ilham alabilmek için detaylar oldukça önemlidir. Stephen Hawking hakkında az bilinen 13 dikkat çeken özelliği listeledik.

Okulda başarısız bir çocuktu:

Dahi isimlerin genel bir özelliği olsa gerek, bilim dünyasına adını yazdırmış pek çok isim gibi Stephen Hawking de henüz çocukken başarısız bir öğrenciydi. Temel eğitimini St. Albans okulunda tamamlayan Hawkings, 9 yaşında sınıfın en kötü öğrencisiydi. Daha sonra biraz çaba ile ortalama notlara ulaşsa bile hiçbir zaman sınıfının en iyilerinden biri olmadı.

23 yaşında ölmesi bekleniyordu:

Amyotrofik lateral skleroz yani ALS hastalığı tanısı henüz 21 yaşındayken konuldu ve Stephen Hawking’e yalnızca 2 yıl ömür biçildi. Yani Hawking’in 23 yaşında ölmesi bekleniyordu. Bu moral bozucu duruma rağmen bilimsel çalışmalarından ödün vermeyen ve daha sonra yaşadığı daha pek çok sağlık rahatsızlığına rağmen pes etmeyen Hawking, 2018 yılında hayatını kaybettiğinde 76 yaşındaydı.

Biyolojiden her zaman uzak durdu:

Çocukken başarısız bir öğrenci olsa da her zaman fizik ve matematik tutkusu vardı. Zaten yıllar sonra bu alan üzerine sayısız çalışma yapacak ve Lucasian matematik profesörü unvanına hak kazanacaktı. Ancak ne çocukken ne de ilerleyen yıllarda biyolojiyi sevdi. Biyoloji ona göre belirsiz ve ezberci bir alandı. Bir de biyoloji üzerine çalışsa neler keşfederdi kimbilir.

Kürek takımı üyesi bir sporcuydu:

Stephen Hawking’in yüzüne hayat gülmemiş, henüz 21 yaşında amyotrofik lateral skleroz yani ALS teşhisi konmuş ve kısa sürede tekerli sandalyeye mahkum olmuştu. Ancak öncesinde Hawking, okulun kürek takımının üyesi olan başarılı bir sporcuydu. Yine de hiçbir zaman kürek başına geçecek kadar fiziksel güce sahip değildi. Bunun yerine takımın beyni olarak yön ve hızı kontrol eden dümenci pozisyonundaydı.

Oyuncu Stephen Hawking:

Popüler bilim çalışmaları nedeniyle tüm insanlar tarafından da tanınan bir isim olan Stephen Hawking, bilim insanlarını konu alan The Big Bang Theory dizisinin bir bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştı. Dizinin 5. sezonunun The Hawking Excitation isimli 21. bölümünde seyirci karşısına çıkan Hawkings, daha önce de Futurama ve The Simpsons gibi animasyon dizilerde kendi karakteri için seslendirme yapmıştı.

Evrenin sınırsız olduğunu keşfetti:

Eğer bir fizik uzmanı değilseniz Stephen Hawking ne yapmıştır sorusunun net bir yanıtını anlamak zor olabilir. En basit tanımıyla Hawking, evrenin sınırsız olduğunu keşfetti. Yaptığı çalışmalar sonucu görelilik kuramı ve kuantum mekaniğinin birlikte kullanılmasını sağladı ve bu sayede hem evrenin sınırsız olduğunu hem de kara deliklerin aslında görünmez olduğunu ve radyasyon yaydığını keşfetti.

Lakabı “Küçük Einstein”

Notları düşük bir öğrenci olsa da daha o zamandan ileride Albert Einstein’ın görelilik kuramı üzerine çalışan bir fizikçi olacağı belli olmuş olacak ki arkadaşları arasında Stephen Hawking’e “Küçük Einstein” deniyordu. “Küçük Einstein” gerçekten çok kısa zaman sonra dehasını gösterdi ve St. Albans okulu sonrası Oxford Üniversitesi’ne giderek ilk bilimsel çalışmalarına başladı.

Tam bir hız tutkunuydu:

Stephen Hawking’e henüz 21 yaşında amyotrofik lateral skleroz yani ALS teşhisi konmuş ve kısa süre sonra tekerli sandalyeye mahkum olmuştu. Ancak bu durum, onun çılgın karakterine dem vuramamıştı. Hawking, elektrikle çalışan tekerli sandalyesiyle Cambridge sokaklarında hız yapması ve önünden geçtiği öğrencilerin ayaklarını ezmesiyle ün salmıştır.

Stephen Hawking uzaylılara inanıyordu:

Stephen Hawking yalnızca dünya dışı varlıkların olduğuna inanmıyordu, bu durumdan son derece emindi. 2008 yılında davetli olarak katıldığı NASA’nın 50. yıl kutlama törenlerinde yaptığı konuşmada dünya dışı varlıkların yani uzaylıların gerçekten var olduğuna inandığından hatta emin olduğundan bahsetmişti. İlerleyen zamanlarda uzaylılar ile ilgili pek çok açıklama daha yapan Hawkings’e göre, uzaylılara karşı son derece dikkatli olmalıyız.

Bir gün mutlaka uzaya gideceğimizi düşündü:

Stephen Hawking evren bilimi üzerine çalışıyordu yani yalnızca Dünya’nın değil, tüm evrenin fizik kurallarına hakimdi. Bir gün insanlığın uzaya gideceğini, orada koloni kuracağını ve hayatın orada devam edeceğini düşünüyordu. Hatta bundan emindi diyebiliriz çünkü Dünyamızın küresel ısınma ve nükleer savaşlar yüzünden yaşanamaz bir hale geleceğini biliyordu. Çözüm ise uzayda yeni koloniler kurmak ve insanlığın soyunu orada devam ettirmekti.

“Evreni çözeceğiz ama kadınları asla…”

Stephen Hawking evren bilimi üzerine çalışıyor ve evrenin hiç bilmediğimiz karanlık gerçeklerine ışık tutuyordu. Ancak Hawking’e göre hayattaki en büyük gizem kadınlardı. 2015 yılında katıldığı bir Reddit etkinliğinde kullanıcılardan birinin sorduğu “Dünyadaki en büyük gizem nedir?” sorusuna Hawking, “İnsanoğlu gelecekte de evrenin sırlarını çözmeye devam edecektir. Ancak tüm bunlara rağmen benim için en büyük gizem hâlâ kadınlar. Sanırım evreni çözebiliriz ama kadınları asla…” diye esprili bir yanıt vermişti.

Yanıldığını kolayca kabul ederdi:

Büyüklük her zaman haklı çıkmak değil, hatalarını kabul etmektir. Stephen Hawking de bu konuda her zaman büyüklüğünü gösterir ve yanıldığı kolayca kabul ederdi. 2014 yılında yanılgılarından bahsettiği bir konuşmada; 1997 yılında başka bir bilim insanı ile girdiği iddiada haksız olduğundan ve kendisinin yanılmış olduğundan rahat bir şekilde bahsetmiştir.

Çocuklara bilimi sevdirmek için çocuk kitapları yazıyordu:

Stephen Hawking’in bilimsel çalışmalarının yanı sıra popüler bilim alanında da pek çok kitap yazdığı biliniyor. Kaleme aldığı kitaplar arasında çocuk kitapları da vardı. 2007 yılında George'un Evrene Açılan Gizli Anahtarı isimli kitabı yazarken en büyük yardımcısı kızı Lucy’di. 2009 yılında ise George'un Kozmik Hazine Avı isimli bir kitap daha yazarak serinin ikinci kitabını çocuk okurlarıyla paylaştı.

Evren bilimi üzerine yaptığı bilimsel çalışmalarla, popüler bilim alanında yayınladığı kitaplarla ve tartışılan teorileriyle tüm dünyanın tanıdığı bilim insanı Stephen Hawking hakkında az bilinen gerçekleri listeledik. Hawking yalnızca bilimsel çalışmaları ile değil; mücadele dolu hayatı ve eğlenceli kişiliğiyle de ilham veren bir isim.