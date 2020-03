Streamlabs OBS, yayın araçları arasında oldukça popüler bir program haline geldi. İnternet üzerinden yayın yapmak isteyen yayıncılar için kolay bir arayüz sunmasıyla öne çıkan program nedir, ne değildir sizler için inceledik. Hazır başlamışken programı daha verimli kullanabilmek adına 15 tüyo da verdik.

Son yıllarda Twitch, Youtube ve Facebook gibi mecralarda yapılan yayınlar oldukça ilgi görmeye başladı. Oyuncular artık oyunu sohbet ve muhabbetle harmanlayıp abonelerine sunuyor. Bu yayınlara olan talep arttıkça internette yayın açmak isteyen kullanıcı sayısı da her geçen gün yükseliyor. Hal böyleyken şirketler online yayın yapma programları geliştirmeye yöneliyor. Piyasada ses ve görüntüyü kaydedebilen yazılıma sahip birçok yayın programı mevcut. Ancak bunların arasında elbette kullanıcıya sunduğu kolaylık ve kalite açısından öne çıkanlar var.

Ücretsiz olarak piyasaya sürülen Streamlabs OBS de son dönemlerde bu programlardan biri olarak kendini göstermeyi başardı. Kullanım kolaylığı sayesinde yeni yayıncıların dahi profesyonel kayıt alabilmesini sağlıyor. Bu nedenle özellikle yayın dünyasına yeni adım atan oyuncuların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Streamlabs OBS kullananlar ya da kullanmayı düşünen oyuncuların seveceğine inandığımız 15 tüyomuz var. Bu tüyolar sayesinde eminiz ki yayınlarınız çok daha kaliteli olacak.

Streamlabs nedir?

OBS ile entegre çalışan Streamlabs, açık yayıncı yazılımlarından biri. Oldukça kolay bir arayüze sahip olduğundan teknik olarak fazla bilgisi olmayan yeni yayıncılar bile kolaylıkla kaliteli yayınlar yapabiliyor. Mesaj kutusu gibi birçok eklentiyi kurulum esnasında hazır olarak yayıncıya sunuyor. Size sadece canlı yayını başlatmak için tek bir tuşa basmak kalıyor. Twitch, Youtube, Mixer ve Facebook’u destekleyen uygulama Hitbox’a da girmeye hazırlanıyor.

6 ADIMDA STREAMLABS KURULUMU

Streamlabs indir bağlantısına tıklayarak Streamlabs’in anasayfasından programı indirin.

İndirip kurulumunu yaptıktan sonra Twitch, Youtube ya da Mixer hesabınızla uygulamaya bağlanın.

Daha önceden OBS kullandıysanız ayarlarınızı Streamlabs’e aktarabilirsiniz. Buralarda yeniyseniz sıfırdan hesap kurup uygulamayı kullanmaya başlayın.

Settings (Ayarlar) menüsüne gelerek Stream (Yayınla) seçeneğine tıklayın. Service sekmesine gelerek yayın yapmak istediğiniz platformu seçin.

Yayın anahtarı bölümüne yayın yapmak istediğiniz platformdan aldığınız şifreyi girin.

Her şey tamamsa Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Daha iyi bir yayın kalitesi için size 15 tüyo önerdik. Artık duyanlar duymayanlara anlatsın.

Streamlabs OBS için tüyolar

Mesaj kutusunun gizemi:

Her ne kadar basit arayüzü olsa da mesaj kutusu programa yeni girenlere görünmeyebiliyor. Ekranın sağ kısmındaki çentiğe tıklayarak mesaj kutusunu görebilirsiniz.

Görevimiz CTRL+Z

Canlı yayına hazırlanmak zor iş. Hele hele canlı yayın sırasında kazalar bol olur. Aksilikler üst üste gelebilir ama panik yapmanıza gerek yok. Böyle bir durumda Undo (geri al) ve Redo (yinele) seçenekleri imdadımıza koşuyor. Yapmamanız gereken bir şeyi yaptıysanız geri al seçeneği ekranın sağ üst köşesinde yer alıyor. Yaptığınız değişikliği geri aldınız ama aslında güzel durduğuna karar verdiniz. O zaman da ‘yinele’ seçeneği, ‘geri al’ seçeneğinin hemen sağında. Kısayol sevenler için de ctrl+z ve ctrl+y ellerinin altındaki yardımcılardan.

Filtreleri baştan yaratmakla vakit kaybetmeyin:

İyi bir yayın yapmak istiyorsanız arayüzünüz canlı olmalı. Bunun için de Streamlabs kamera ayarları başta olmak üzere birçok ayarla uğraşmanız gerekecek. Örneğin ekranınıza widget eklemek ya da kameranıza filtre koymak isteyebilirsiniz. Aynı kaynaktan birden fazla kullanmak istediğinizde bu özellik çok işinize yarayacak.

Diyelim ki bir normal kamera bir de zoom kameranız var. Normal kameraya istediğiniz özellikleri ekleyip aynı özelliklerin zoom kamerada da olmasını istiyorsunuz. Kamerayı kopyalayıp Reference seçeneğiyle yapıştırdığınızda tüm kameralarınızda aynı değişiklikleri yapmış oluyorsunuz. Ancak iki kameranızın ya da widget’ınızın farklı olmasını istiyorsanız aynı şekilde kopyalayıp Duplicate seçeneğiyle yapıştırabilirsiniz. Bu sayede birbirinden bağımsız iki kaynak elde etmiş oluyorsunuz. İkinci kaynağa çift tıklayıp istediğiniz değişiklikleri uygulayabilirsiniz.

Sonradan eklediğiniz kaynağa da önceki kaynağın filtresini uygulamak istediğinize karar verdiniz diyelim. Streamlabs OBS ayarları sayesinde bunu da çözebilirsiniz. Filtresini kopyalamak istediğiniz kaynağa sağ tıklayıp filtreleri kopyala seçeneğine tıklayın. Daha sonra da filtreyi uygulamak istediğiniz kaynağa sağ tıklayıp filtreleri yapıştır demeniz yeterli.

Kaynaklarınızı her zaman kilitleyin:

Ayarlarınızı yaptınız, tam da istediğiniz arayüzü oluşturdunuz. Her şey tam da olması gereken yerde duruyor. Yayına başlamak için hazırsınız. Aksilikler tam da bu anda insanı bulur. Kediniz klavyeye oturabilir ya da kuzeniniz fare üzerinde deneysel yöntemler geliştirebilir. Böyle kazalara karşı önlem olarak kaynaklarınızı kilitlemek her zaman iyi bir fikirdir.

Ekranınızda Paint özgürlüğünü tadın

Kameranızı istediğiniz yönden kesebilir, uzatabilir ya da daraltabilirsiniz. Peki, bu niye önemli? Streamlabs kamera ayarları ile yeni aldığınız kamera arayüzünü eşleştirmeye çalışırken zorlanabilirsiniz. Bir tasarımcıdan arayüzü sizin ayarlarınıza göre düzenlemesini istemenize gerek yok. Kendi kamera ayarlarınızı o arayüze göre değiştirebilirsiniz.

Bunun için kameranızın herhangi bir köşesinden tutup çekerek ekranı kesin. Bir diğer seçenek ise shift tuşuna basılı tutarak kameranızı istediğiniz yönde uzatıp daraltmak. Böylece Streamlabs OBS'te kolaylıkla istediğiniz arayüze tam olarak uyumlu muhteşem bir yayın yapabilirsiniz.

Kaynaklarınızı her seferinde yeniden başlatmayın

Ekrana eklediğiniz widget’larınız her ekran değişiminizde ortadan kaybolabilir. Bunu da engellemenin bir yolu var elbette:

Ekranda kalmasını istediğiniz kaynağınıza çift tıklayın.

Sources and Settings (Kaynaklar ve Ayarlar) bölümünden Source (Kaynak) menüsünü seçin.

Burada karşınıza çıkan iki seçeneğin seçili olmadığından emin olun. Bu sayede ekranınızı görmeseniz bile kaynaklarınız güvende olacak. Ekrana geri göndüğünüzde kaynaklarınız hala bıraktığınız gibi sizi bekliyor olacaklar.

Metin kalitenizden ödün vermeyin

Yayın ekranınıza eklediğiniz metnin okunur olması yetmez. Kaliteli bir yayında her şey kaliteli olmalı. Bunun için bir metin eklerken her zaman en büyük fontu kullanın. Daha sonra istediğiniz gibi küçültebilirsiniz. Böylece her zaman yüksek çözünürlüklü bir metin elde etmiş olursunuz.

Yayına son 3, 2, 1…

Yayınınızın başına zamanlayıcı eklemek için birçok seçeneğiniz var. Şöyle yapıyoruz:

Tarayıcınıza “Timer Browser Source” (Tarayıcı Kaynaklı Zamanlayıcı) yazın. Karşınıza çıkan seçeneklerden birine tıklayın.

İstediğiniz zamanlayıcıyı seçin.

Sitede OBS için verilen URL’yi kopyalayın.

Streamlabs OBS ekranında yer alan Add (Ekle) seçeneğine gelerek Browser Source (Tarayıcıdan Kaynak Ekle) seçeneğine tıklayın.

URL’yi istenen yere girin.

Geri sayım başlasın.

Mesaj kutusunun yerini siz belirleyebilirsiniz

Sizin yayınınız sizin kurallarınız. Mesaj kutusu da sizin istediğiniz yerde olacak. Settings (Ayarlar) menüsüne tıklayıp Appearance (Görünüm) sekmesine gelin. “Show the live doc on the left side” (Mesaj kutusunu sola al) yazan seçeneğe tıklayın. Sağda olması sizin için daha kullanışlıysa tiki kaldırın. Tekrar söylüyoruz, sizin yayınınız sizin kurallarınız.

Nesneleri hareket ettirirken önünüze engeller çıkmasın

Nesnelerin yerini ayarlamaya çalışırken başka nesnelere ya da köşelere çarpabilirsiniz. Bunun için aslında iki önerimiz var. Öncelikle klavyedeki yön tuşlarını kullanmayı deneyin. Böylelikle yolunuzdaki başka nesnelere takılmadan hareket edebilirsiniz.

Ancak fare kullanmayı sevenlerdenseniz sizin için de bir önerimiz var. Ayarlar seçeneğinden snapping seçeneğini iptal edebilirsiniz. Tamamen iptal etmek istemezseniz hassasiyetini de dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Arayüzünüzü paylaşabilirsiniz

Eklediğiniz kaynaklarla muhteşem bir arayüz oluşturdunuz. Bunu takipçilerinizle paylaşmak istiyorsunuz. Bunun için arayüzünüzü dışarı aktarmanız gerekiyor. Settings (Ayarlar) menüsünden Scene Collection seçeneğine gelin. Export seçeneğini kullanarak arayüzü dışarı aktarabilirsiniz. Ya da Import seçeneğini kullanarak aldığınız bir arayüzü Streamlabs’e yükleyebilirsiniz.

Karanlık mod oyuncunun dostudur

Oyun seven bir ekip olarak biz karanlık mod olmadan yapamayız. Birçok uygulamanın olmazsa olmazı karanlık mod Streamlabs OBS ayarları içerisinde de mevcut. Settings (Ayarlar) menüsünden Appearance (Görünüm) menüsüne gelin. Dark Mode seçeneğine tıklayarak karanlık moda geçebilirsiniz.

Mesaj kutusunun büyüklüğünü ayarlayın

İsterseniz mesaj kutusunun büyüklüğünü de gözlerinize en güzel gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Better TTV emote’unuz eksik olmasın

Better TTV emote’ların olmadığı bir mesaj kutusunu düşünemiyoruz. Siz de düşünmeyin. Onun yerine şöyle yapın:

Settings (Ayarlar) menüsüne gelin.

Appearance (Görünüm) sekmesine tıklayın.

Enable BetterTTV emotes for Twitch yazan seçeneğe tıklayın.

Streamlabs Dashboard nerede?

Streamlabs’te bağış ayarları dashboard üzerinden yapılıyor. Peki, dashboard’a nasıl erişebilirsiniz? İlk çıktığında uygulama içinde yer alan dashboard, siteden farklı olmadığı gerekçesiyle son güncellemelerde uygulamadan kaldırıldı. Streamlabs bağış ayarları bağlantısına tıklayarak bağış paneline giriş yapabilirsiniz. Herkese iyi yayınlar.