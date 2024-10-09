Su sesi duyunca tuvalet ihtiyacı gelmeyen kişi çok azdır. Özellikle uyku sırasında yapılan bu “eşek şakası” pek çok insanın uykularını bölmüş bile olabilir.

Peki sizce neden su sesi tuvalet ihtiyacımızı bir anda getiriyor olabilir?

Aslında bu durumun biyolojikten ziyade psikolojik nedenleri var. İçeriği okurken de ihtiyacınıza engel olamayabilirsiniz, aman dikkat!

Su sesi gibi dış uyaranların tuvalet ihtiyacını tetiklemesinde önemli birkaç sebep var.

İlki elbette koşullu reflekstir. Zamanla su sesi ile tuvalet ihtiyacı arasında bir bağ kuruyoruz. Çocuklukta sıkça tuvalette su sesiyle karşılaşmak, suyun sesiyle idrar yapma arasında koşullu bir refleks geliştirilmesine neden oluyor.

Bu durumu Pavlov’un köpek deneyine benzetebiliriz. Bu da aslında aynı şekilde bir tür öğrenilmiş tepkidir.

İşin psikolojisini de unutmamak gerek.

Su sesi, her ne olursa olsun daima rahatlama hissi ile ilişkilendiriliyor. Hepimizde de sakinleştirici bir etkisi bulunan su sesi, yarattığı rahatlama hissinden dolayı vücudun mesane boşaltma gibi normal işlevlerini harekete geçirebiliyor.

Tabii özellikle mesanenin dolu olduğu durumlarda su sesi, tuvalet ihtiyacını olabildiğince hızlandırıyor. Bu ses, idrarın akışını çağrıştırarak mesanedeki baskıyı artırıyor ve beynin boşaltma komutunu vermesini hızlandırıyor.

Bazen de hiç tuvalet ihtiyacınız olmasa bile sırf bu “rahatlatıcı” hissi ile özdeşleştirdiğimiz su sesini duyar duymaz beynimiz, rahatlama ihtiyacını hissederek sanki ihtiyacımız “varmış” gibi bize oyun oynayabiliyor. Tüm bu sebeplerin ardından biz de basit bir su sesinin tuvalet ihtiyacımızı doğurduğunu düşünüyoruz.

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