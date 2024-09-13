19 litrelik damacanaları taşımakta çok fazla zorlanıyoruz öyle değil mi? Genelde kapımıza kadar gelse de bazı zamanlar iş başa düşüyor ve bu kadar ağırlığı sırtlamak zorunda kalıyoruz.

Çoğu su şişesinde kulp yani bir tutma yeri var ve taşımak oldukça rahat. Ancak 19 litrelik damacanalarda böyle bir alternatif yok.

Peki bunun sebebi nedir?

Aslında bu sorunun cevabını tahmin etmek çok güç değildir.

Damacanalarda herhangi bir kulp ya da tutma yeri olmamasının sebebi, damacananın maliyetini düşürmektir. Yarım, bir, bir buçuk, beş litrelik su şişeleri veya on dokuz litrelik damacanalar, preform ismi verilen bir formda üretilirler.

Aynı şekilde gramajlarına göre de fiyatlandırılırlar. En son aşamada ise kalıba konularak şişirilme işlemi gerçekleştirilir. Ancak 19 litrelik bu su şişelerinin ağız kısmı, diğer kısımlarına göre çok daha fazla sağlamlaştırılır.

Bu işlem, preformun plastik yoğunluğu artırılarak yapılır.

Eğer 19 litrelik suyun ağırlığını taşıyacak bir kulp yapılsaydı, damacananın tamamının preformunun daha ağır olması gerekirdi. Yani çok daha fazla hammaddeye ihtiyaç duyulurdu.

Ayrıca şişirme işlemi esnasında litresi fark etmeksizin herhangi bir şişenin kulp kısmını yoğunlaştırmak mümkün değildir. Bu mümkün olsa dahi yapılan kulp, damacananın ağırlığını taşıyamaz.

Bu sebeple kulp yapmak için damacanın tamamı çok daha yoğun ve ham maddeli olmalıdır. Elbette bu da hesapta olmayan bir maliyet anlamına gelir. Kısaca damacanalarda herhangi bir tutma yeri veya kulp olmamasının sebebi budur.

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