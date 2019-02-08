Şubat Ayında Gelecek Olan En 'Baba' Oyunların Çıkış Tarihleri

Şubat ayı, oyuncular için 2019 yılının en yoğun dönemlerinden birine tanıklık edecek. Bu ay karşımıza çıkacak olan oyunlara bir göz atıyoruz.

Şubat ayı oyuncular için oldukça hareketli geçiyor ve geçmeye de devam edecek. Apex: Legends'ın sürpriz çıkışı sonrasında, ayın ortasına doğru adeta oyun bombardımanı bekliyor bizleri. Öyle ki geçen 1 haftada bile oldukça sağlam oyunlar piyasaya çıktı.

Geçtiğimiz haftadan beri Ace Combat 7, Etrian Odyssey ve Wargroove gibi yapımlar oyuncularla buluşurken, asıl fırtına ayın ortalarında esecek gibi görünüyor.

Şubat Ayında Gelecek Olan Oyunlar

God Eater 3 - PS4, PC - Şubat 8

The Liar Princess and the Blind Prince - PS4, Switch - Şubat 12

Crackdown 3 - Xbox One, PC - Şubat 15

Far Cry: New Dawn - PS4, Xbox One, PC - Şubat 15

Jump Force - PS4, Xbox One, PC - Şubat 15

Metro Exodus - PS4, Xbox One, Epic Games Store - Şubat 15

Yakuza Kiwami - PC - Şubat 26

Anthem - PS4, Xbox One, PC - Şubat 22

Anno 1800 - PC - Şubat 26

Dirt Rally 2.0 - PS4, Xbox One, PC - Şubat 26

Trials Rising - PS4, Xbox One, PC, Switch - Şubat 26

Listede özellikle Steam vs. Epic Games savaşı sonrasında, sadece Epic Games Store'da çıkacak olan Metro: Exodus'un başarılı olup olamayacağı merakla bekleniyor. Ayrıca Yakuza Kiwami'nin PC çıkarması da göze çarpanlar arasında yer alıyor.