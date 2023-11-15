Şubat ayında piyasaya sürülecek Suicide Squad: Kill the Justice League'in Türkiye'de Epic Games Store üzerinden bedavaya alınabildiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Epic'ten henüz bir açıklama gelmedi.

Batman: Arkham serisi yaratıcıları Rocksteady Studios tarafından geliştirilen Warner Bros. Games imzalı Suicide Squad: Kill the Justice League, 2024 yılında piyasaya sürülecek. Heyecanla beklenen oyun, DC çizgi romanlarından tanıdığımız Suicide Squad'ı konu edinecekti.

Bugün yakın zamanda ön siparişe açılan oyunla ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Sosyal medyadan birçok kullanıcı, oyunun Epic Games Store’dan ücretsiz alınabildiğini aktardı.

Oyunun hem standart hem de Deluxe sürümü Epic’ten bedavaya alınabiliyor

Suicide Squad Kill the Justice League’in buradan ulaşabileceğiniz Epic Games Store sayfasını kontrol ettiğimizde gerçekten de ücretsiz olduğunu görüyoruz. Üstelik bu durum yalnızca standart sürümde değil, Deluxe sürümde de karşımıza çıkıyor.

2 Şubat 2024’te PC, Xbox Series X/S ve PS5'e çıkacak oyunun ABD fiyatı 70 dolardı. Oyun, Steam Türkiye’de ise erişime kapalı. Yani ülkemizdeki fiyatıyla ilgili şimdilik bir şey söyleyemiyoruz Epic Games’ten de konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Oyunseverler, hâlen sosyal medya üzerinden oyunu bedavaya alabildiklerini bildiriyor.