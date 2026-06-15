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Super Mario Bros.'un Çok Nadir ve Etiketi Bile Açılmamış Bir Kopyası 3 Milyon Dolara Satıldı

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Nintendo'nun tam 40 yıl önce ürettiği bir Super Mario Bros. kopyası tam 3 milyon dolara satıldı.

Super Mario Bros.'un Çok Nadir ve Etiketi Bile Açılmamış Bir Kopyası 3 Milyon Dolara Satıldı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tam 40 yıl boyunca bir kutuda, gün yüzü görmeden ve hiç dokunulmadan bekleyen orijinal bir Super Mario Bros. oyunu, düzenlenen müzayedede tam 3 milyon dolara alıcı bularak oyun tarihinin en pahalı satışı oldu.

Peki, çocukken birçoğumuzun atari kolları eskiterek oynadığı bu oyunu bu kadar değerli kılan ne? Cevap retro severlerin gözlerini yaşartacak cinsten... Ambalajı.

İçerikten Görseller

Super Mario Bros.'un Çok Nadir ve Etiketi Bile Açılmamış Bir Kopyası 3 Milyon Dolara Satıldı
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Fabrikadan çıktığı gibi duruyor

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1986 yılında Nintendo, oyun kutularını tamamen jelatinle kaplamaya başlamadan önce çok kısa bir süreliğine özel bir "parlak çıkartma mühür" kullanmıştı. İşte bu kutu, o dönemden kalan ve mührü hiç bozulmamış, dünyada varlığı bilinen sadece üç kopyadan biri.

Üstelik uzmanlardan 10 üzerinden 9.6 gibi kusursuza yakın bir kondisyon notu alarak rakiplerinin arasından sıyrılıyor. O günden beri ne plastik korumasına dokunulmuş ne de içindeki NES konsolu paketinden çıkarılmış.

Oyun dünyasının "Mona Lisa"sı olarak görülen bu özel kopya, Nintendo'nun Amerika'ya ilk açıldığı Los Angeles test pazarı dönemine ait. Uzmanlara göre bu kutu sadece eski bir oyhun değil, video oyun sektörünü batmakta olan bir hevesten çıkarıp modern kültürün kalıcı bir parçası hâline getiren o tarihi dönüm noktasının ta kendisi.

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