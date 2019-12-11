Üstün Aerodinamik Özelliklere Sahip Süper Otomobil: T.50

F1 tasarımcısı Gordon Murray, tasarladığı süper otomobil T.50 ile hız rekorları kıran süper araçlara meydan okuyor. T.50 sadece 980 kg ağırlığında olmasına rağmen aerodinamik özellikleriyle şaşırtıyor.

Günümüzde birçok otomobil üreticisi süper otomobil pazarında öne çıkmak birbirinden güçlü araçlar tanıtıyor. Ancak ünlü F1 tasarımcısı Gordon Murray, tasarladığı T.50 süper otomobili ile güç veya hız rekorları kovalamadan gerçek bir yarışmacı yapmanın yollarını buldu.

Ortaya çıkan yeni detaylar, T.50'nin üstün yol tutuşu sağlayan fan sistemiyle en gelişmiş aerodinamiğe sahip olacağı iddiasını açtı. Aracın arkasında yer alan fan, sürtünmeyi azaltmak için basınçlı havayı arkaya itiyor. Render görüntülerine göre T.50'nin arka kısmında 400 mm'lik bir fan yer alıyor. Bu fan sistemi, otomobilin alt kısmından gelen havayı hızlandırarak motor soğutma sistemi ve difüzörden geçirip arkadan atıyor.

Alt kısımda yer alan hava kanalları dikey olarak tasarlandı ve böylece içine taş veya çakıl girmesini engelliyor. Otomobilin arka kısmında açılabilir iki kanat yer alıyor ve 6 farklı modda çalışıyor. İlk iki mod sürücü tarafından giriş gerektirmiyor. Otomatik mod, sürüş tarzınızı algılayarak ve aerodinamik kararları sizin için alıyor. Fren modu ise aracın tümsekli bir yoldan geçtiğini algılayarak arka kanatları açıyor ve fanı, aracın tutuşunu iki katına çıkarmak için düz bir şekilde çalıştırıyor.

Murray, ekstra tutuşun 241 km/s hızla fren yapıldığında, durma mesafesini 10 metre kısalttığını söylüyor. Ayrıca Yüksek Bastırma Kuvveti modu, keskin virajlarda köşelerde avantaj sağlamak bastırma kuvvetini %30 artırıyor. Streamline modu ise, bastırma gücünü düşürmek için alt hava kanallarını kapatıyor ve fanı sadece sürüklemeyi azaltmak için düz olarak çalıştırıyor. Böylece aracın verimliliğini düz yolda artırıyor.

T.50'nin en yüksek hıza ulaşmasını istiyorsanız, batarya bitmeden önce en fazla 3 dakika boyunca Streamline moduyla aynı olan ancak motorun krank miline maksimum 30 beygir ekleyen Vmax modunu seçebiliyorsunuz.

T.50'nin maksimum güç çıkışı 700 beygir olacak. 4 litre, 65 derecelik V12 motorun gücünü, manuel 6 ileri ve 1 geri vitesli şanzıman yönetecek ve analog bir sürüş deneyimi sunacak. Murray'in olağanüstü McLaren F1 ve McLaren Speedtail tasarımları gibi, T.50 de ortada, sürücü merkezli bir kabin kullanacak.

Ayrıca kapılar McLaren'inki gibi yukarı doğru açılacak. Mükemmel aerodinamiği hedefleyen bu araç sadece 980 kg ağırlığında. Aracın fiyatının vergiler hariç 2.630.000 dolar dolaylarında olacağı belirtiliyor.