Microsoft'un merakla beklenen ikisi bir arada cihazı Surface Pro 6 çıktı. Çıktığı gibi de didik didik edildi.

Microsoft Surface Pro 6, piyasaya çıktığı andan itibaren her popüler cihaz gibi ciddi testlere sokulacaktı. Bu testlerin bazıları performans, bazıları dayanıklılık ölçen testler. Bu test ise ne kadar hızlı ve kolay parçalanıp toplanacağı üstüne.

Tamir ve parça değiştirilebilirliği konusunda teste tutulan Surface Pro 6, 10 üzerinden 1 puan alarak sınıfta kaldı.

Bir Surface Pro 6'nız var, ya da bir başka tanıdığınızın var diyelim. Tamir etmeye ya da cihazda değişiklikler yapmaya karar verdiniz. Karşılaşacağınız durumları adım adım yazalım.

Öncelikle hiçbir parçayı, vidası sökülür sökülmez çekiştirmemek gerekiyor. Ekran yapıştırılmış durumda. Pil de öyle. Hatta hafıza da öyle. Her şey yapıştırıcıyla tutturulmuş, çekiştirmemek lazım. Bunun sonucu olarak da cihazda değişiklik yapmak inanılmaz zor.

Surface Go da daha önce 1/10 notu almıştı. Genel olarak Surface grubu bu testlerde çok başarılı değil. Surface Laptop ise aldığı 0/10 ile apayrı bir yere sahip.

Yine de hatırlatmak lazım ki en sevilen ve en çok para kazandıran cihazların bir çoğu bu testte başarısız oluyor. iPad de oldukça popüler olan ama tamir testinde çakılan bir alet. Dürüst olmak gerekirse "aç kullan" mantığıyla üretilen bu cihazların bu testlerde büyük başarılar elde etmesini beklemek de biraz haksızlık olur.