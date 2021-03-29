Japon otomobil devi Suzuki, SUV modelleri Vitara ve SX4 S-Cross'u hibrit teknolojisi ile donatarak Türkiye'de satışa sundu. Hibrit Vitara 296 bin, SX4 S-Cross ise 306 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip.

Suzuki, geçtiğimiz dönemlerde Swift Hibrit’i satışa sunmuş, Doğan Holding’in yaptığı açıklamaya göre de marka Swift Hibrit’in satış rakamlarından memnun kalmıştı.

Markadan gelen açıklamaya birlikte Suzuki elektrikli otomobil gamını genişletmek istediklerini belirterek, hibrit teknolojiye sahip SUV modelleri Vitara ve SX4 S-Cross otomobillerini eş zamanlı olarak satışa sundu.

Jimny hariç tüm modellerin hibrit versiyonu gelecek

2021 yılının sonuna kadar toplamda 4 bin adet hibrit model otomobili satışa sunmak istediklerini belirten Suzuki, Türkiye pazarında Jimny hariç tüm modellerini hibrit teknolojisi ile donatacaklarını dile getirdi.

2021 model Vitara ve SX4 S-Cross, Suzuki’nin 48V Akıllı Hibrit adı verilen teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve donanımsal açıdan benzinli ve dizel motorlarıyla arasında herhangi bir fark yok gibi görünüyor. Suzuki’nin resmi internet sitesinde yer alan fiyat listesine göre yeni hibrit teknolojisine sahip modellerin fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Suzuki Vitara VE SX4 S-Cross fiyat listesi: