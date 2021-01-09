COVID-19 sebebiyle neredeyse 2020 yılı boyunca sekteye uğrayan otomotiv sektörü, 2021 yılının gündemine bomba gibi düşmeye hazırlanıyor. Volkswagen, BMW, Renault gibi üreticilerin tamamen elektrikli modelleriyle görücüye çıkacakları 2021 yılı, Türkiye’deki otomotiv sektörü için de hareketli geçecek gibi görünüyor.

2019’da varlığı tespit edilen ve 2020’nin ilk çeyreğinde Türkiye’de ilk vakası görülen COVID-19, insan hayatıyla doğru orantılı olarak sektörleri de olumsuz etkiledi. Bu sektörlerin ilk sıralarında ise otomotiv sektörü yer alıyor. Virüsün hızlı bir şekilde Avrupa ve Amerika bölgelerine sıçramasıyla birlikte otomotiv devi onlarca markanın üretim planlaması bozuldu. Bu da Türkiye dahil birçok ülkede sıfır kilometre otomobil yokluğu oluşmasına sebep oldu.

2020’nin son aylarında önlemler dahilinde üretim bandını tekrar aktif eden birçok marka, 2021 yılında piyasaya sunulması muhtemel modelleri duyurdu. Bu modeller arasında COVID-19’dan önce duyurulan ancak pandemi sürecinden dolayı ertelenen otomobiller de yer alıyor. Bu yazımızda Türkiye sınırları içinde göreceğimiz 2021 model arabalardan bahsedeceğiz.

Türkiye’de yollara çıkacak 2021 model arabalar:

Volkswagen Golf 8

Hyundai Elantra

Peugeot 208

Volkswagen Arteon

Skoda Octavia

Honda Civic

Kia K5

BMW i4

Hyundai Tucson

Land Rover Discovery

Fiat Egea Cross

BMW iX3

Renault Megane eVision

Nissan Ariya

Volkswagen ID.4

Volkswagen Golf 8:

Motor tipi: Benzin, Dizel, Hibrit

Benzin, Dizel, Hibrit Fiyatı: 170.900 TL + Vergiler

Ülkemizde en çok satan otomobil markalarından biri olan Volkswagen, tasarım anlamında radikal değişiklikler yaptığı Golf 8, herhangi bir aksilik olmazsa 2021’de ülkemizde satışta olacak. Teknolojik donanımı bir önceki modellere göre güçlendirilen Golf 8’in en güçlü versiyonu GTE Plug-in modeli 245 HP güç üretebiliyor.

Hyundai Elantra:

Motor tipi: Benzin, Hibrit

Benzin, Hibrit Fiyatı: 147.360 TL + Vergiler

Radikal tasarım değişikliği modasına ayak uyduran Hyundai Elantra, bir önceki modele göre 5 santimetre daha uzun bir kasaya sahip. Dış tasarıma ek olarak iç tasarımda da farklılıklar bulunduran Elantra’nın en güçlü versiyonunun 275 HP güç üreteceği söylentiler arasında yer alıyor.

Peugeot 208:

Motor tipi: Benzin, Dizel, Elektrik

Benzin, Dizel, Elektrik Fiyatı: 112.730 TL + Vergiler

Peugeot’nun elektrikli otomobil bekleyen müşterilerini memnun etmesi beklenen 208, 50 kWh’lık elektrikli motor bulunduran bir modeliyle müşterileri karşılayacak. Buna ek olarak benzinli ve dizel motor seçenekleri de bulunan 208, COVID-19 sebebiyle 2021’e ertelenen otomobille arasında. Otomobilin 2021’in ilk çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Volkswagen Arteon:

Motor tipi: Benzin, Dizel

Benzin, Dizel Fiyatı: 284.720 TL + Vergiler

Alman otomotiv devi Volkswagen’in agresif tasarıma sahip modeli Arteon, 2021 yılına yenilenmiş tasarım anlayışıyla giriş yapmaya hazırlanıyor. Dış tasarım anlamında bir önceki versiyonlarına göre radikal değişiklikler yer almayan Arteon, iç tasarım konusunda ciddi farklar barındırıyor. Arteon adına özel bir tasarım anlayışı oluşturan Volkswagen, yenilenmiş Arteon’u 2021’in ilk yarısında satışa sunmayı planlıyor.

Skoda Octavia:

Motor tipi: Benzin, Hibrit

Benzin, Hibrit Fiyatı: 319.900 TL (Türkiye satış fiyatı)

Skoda’nın 22 Aralık 2020’de satışa sunulan yenilenmiş modeli Octavia, 4 farklı motor seçeneğiyle ülkemizde yer alıyor. Bir önceki modellerine göre teknolojik açıdan daha dolu olan Octavia, en büyük farklılığı e-Tec adlı hibrit motor seçeneğiyle sunmuş oldu. e-Tec, Skoda’nın Toyota ve Suzuki ile olan rekabetine katkıda bulunacak bir hibrit teknolojisi olarak biliniyor.

Honda Civic:

Motor tipi: Benzin

Benzin Fiyatı: 169.000 TL + Vergiler

Geçtiğimiz aylarda yenilenmiş tasarımıyla karşımıza çıkan Honda Civic, tam anlamıyla yeniden doğmuş gibi görünüyor. Dış tasarımda ciddi farklılıklar bulunduran Civic, daha yumuşak hatlarla karşımıza çıkmış olsa da agresifliğinden ödün vermiyor. Yenilenmiş Civic ile ilgili şimdilik bildiğimiz pek fazla detay yok ancak 2021 yılı içerisinde bayilerde yer alması olası görünüyor.

Kia K5:

Motor tipi: Benzin

Benzin Fiyatı: 173.000 TL + Vergiler

Kia’nın strateji değişikliğiyle Optima adlı modeli emekliye ayırmasının ardından adını duyurduğu K5, hem günlük kullanım hem de agresifliği bir arada isteyen sürücüler için biçilmiş kaftan olabilir. Tasarımı son derece agresif hale getirilen yeni modelin 182 HP ve 294 HP olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunuyor.

BMW i4:

Batarya kapasitesi: 80 kWh

80 kWh Menzil: 598 kilometre

598 kilometre Fiyatı: 588.815 TL + Vergiler

Fütüristik tasarım denilince son zamanların akla gelen ismi olan BMW i4, konsept olarak tanıtıldığında herkesi çok şaşırtmıştı. Fotoğraf ve videolarda adeta bilgisayar yapımı bir otomobil gibi görünen i4, dış tasarımının yanı sıra hiç de alışık olmadığımız bir iç tasarıma sahip. BMW i4 ile ilgili daha fazla detay için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Hyundai Tucson:

Motor tipi: Benzin, Hibrit

Benzin, Hibrit Fiyatı: 174.600 TL + Vergiler

2021’de yollarda çokça görmeyi beklediğimiz modellerden biri olan Tucson, 6 farklı motor seçeneğiyle müşterileri karşılayacak. Bahsi geçen bu 6 motor seçeneğinin 4’ünde hibrit motor bulunan Tucson’un en performanslı versiyonu 230 HP güç üretebiliyor. Bu versiyonun 0’dan 100’e hızlanması ise 8 saniye sürüyor.

Land Rover Discovery:

Motor tipi: Benzin, Dizel, Hibrit

Benzin, Dizel, Hibrit Fiyatı: 533.100 TL + Vergiler

Ürettiği lüks SUV otomobiller ile otomotiv dünyasının popüler ismi olan Land Rover, ülkemizde de beğenilen modeli Discovery’nin yenilenmiş versiyonunu 2021’de satışa sunacak. İç mekanda daha yumuşak hatlar sunan Discovery 2021, Pivi Pro adlı yenilenmiş bir bilgi eğlence sistemi ile müşterilerin beğenisine sunulacak. Discovery’nin en performanslı versiyonu 360 HP güç üretebilecek.

Fiat Egea Cross:

Motor tipi: Benzin, Dizel

Benzin, Dizel Fiyatı: 158.470 TL + Vergiler

Ülkemizde satış rekorları kırma ihtimali bulunan Egea’nın yeni modeli Cross, Egea Hatchback’in biraz daha yükseltilmiş bir versiyonu. Standart Egea’ya göre 70 mm daha yüksek olan Egea Cross, Cross, City Cross ve Cross Plus olmak üzere 3 farklı donanım paketiyle müşterileri karşılayacak.

BMW iX3:

Batarya kapasitesi: 80 kWh

80 kWh Menzil: 460 kilometre

460 kilometre Fiyatı: 600.855 TL + Vergiler

Alman otomotiv devi BMW’nun ilk elektrikli Crossover modeli olan iX3, BMW X3’ün tamamen elektrikli bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Mercedes’in EQC ve Jaguar’ın I-Pace modelleriyle rekabet edecek olan iX3’ün iç ve dış tasarımında elektriği sembolize eden mavi detaylar bulunuyor.

Renault Megane eVision:

Batarya kapasitesi: 60 kWh

60 kWh Menzil: 450 kilometre

450 kilometre Fiyatı: 300.000 TL + Vergiler

Fransız üreticinin konsept olarak tanıtmasının ardından 2021’de satışa sunulması muhtemel hale gelen Megane eVision, aynı BMW i4’te de olduğu gibi fütüristik bir tasarıma sahip. Önünde herhangi bir ızgara bulunmayan Megane eVision, 60 kWh’lık bir bataryaya sahip. Bu bataryanın üretebildiği güç ise 220 HP.

Nissan Ariya:

Batarya kapasitesi: 87 kWh

87 kWh Menzil: 440 kilometre

440 kilometre Fiyatı: 294.730 TL + Vergiler

Nissan’ın 2021’de müşterilerine sunacağı tamamen elektrikli SUV otomobili Ariya, iddialı bir tasarıma ve teknik detaylara sahip. Nissan’ın ProPilot ASSIST 2.0 adlı asistan teknolojisine de sahip olan Ariya, Tesla Model Y ile rekabet edecek. Ariya ile ilgili daha fazla detay için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Volkswagen ID.4:

Batarya kapasitesi: 77 kWh

77 kWh Menzil: 520 kilometre

520 kilometre Fiyatı: 303.500 TL + Vergiler

Volkswagen’in 77 kWh’lık elektrikli bir motorla desteklediği ID.4, aynı büyüklükteki diğer elektrikli otomobillere göre çok daha uzun bir menzil vadediyor. Tasarım anlamında Golf 8’e benzer hatlar taşıyan ID.4, iç tasarım konusunda da son derece minimal bir SUV modeli olarak karşımıza çıktı. Volkswagen ID.4, 77 kWh’lık motoruyla 202 HP güç üretebilecek.

Yukarıdaki otomobillerin fiyatları yazının hazırlandığı tarihteki güncel kura göre hesaplanmıştır. Otomobillerin ülkemizde satışa sunulduğu tarihteki kur değişimiyle fiyatlarda değişiklik olabilir.