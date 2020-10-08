Yeni Suzuki Jimny Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

Suzuki, 2019 yılında Jimny model aracını yenileyerek tekrar piyasaya sürdü. Hem şehir hem de arazi aracı olarak karşımıza çıkan Jimny, eski retro havasını da korumaya devam ediyor. Aracın sahip olduğu özellikleri ve fiyatlarını sizler için inceledik.

Japon motor ve otomobil üreticisi Suzuki, 1998 yılından beri piyasada olan aynı model aracın yeni jenerasyonu olarak tanıtmış olduğu Jimny’i 2019 yılında piyasaya çıkardı. Hem arazi hem de şehir aracı olarak karşımıza çıkan 4x4 Suzuki Jimny, 2019 Dünya Otomobil Ödülleri “Şehir Otomobili” kategorisinde de birinci seçildi.

Orjinal modeline göre son derece sadık bir şekilde yenilenen araç, hem tasarım hem de donanım açısından herkesi tatmin edecek bir tarza sahip. Son derece ufak olmasına ve bir şehir aracı gibi görünmesine rağmen Suzuki Jimny arazide de son derece başarılı. Gelin, aracın sahip olduğu özelliklere ve fiyat listesine yakından bakalım.

Tasarım

Dış tasarım

Suzuki Jimny, son derece tatlı ve sempatik bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Ön bölgede bulunan geniş havalandırma ızgarası ve yuvarlak led farlar, aracın Mercedes G kasa modellerine bir hayli benzetilmesine yol açıyor. Aracın daha fazla benzerlik göstermesi açısından Mercedes G Kit’lerin de bir hayli tercih edildiğini söylemeden geçmeyelim.

Suzuki Jimny’nin tasarımında bir arazi aracından bekleyebileceğimiz her şey bulunuyor. Ön tampon ve çamurluklarda kullanılan koyu renk, araca son derece sportif bir görünüm kazandırıyor ve aracın tavanının da gövde renginden farklı olması bu tarzı pekiştiriyor.

Suzuki Jimny’nin en can alıcı noktalarından birisinin renk seçenekleri olduğunu söyleyebiliriz. Kinetik Sarı ya da Canlı Mavi gibi daha dikkat çekici renkler seçtiğiniz zaman araç son derece tatlı ve şirin duruyor. Ancak Mavimsi Siyah ya da Orta Gri gibi renkler tercih edildiği zaman araç bir anda tatlı olmaktan çıkıyor ve son derece yakışıklı ve çekici bir görünüm kazanıyor.

Tatlı bir görünümden ziyade daha sert ve heybetli bir araca sahip olmak isteyenlere son noktayı Wald International firmasının yapmış olduğu Black Bison Edition koyuyor. Aracın ön tamponunu ve far grubunu yeniden tasarlayan şirket, adından da anlaşılacağı üzere daha koyu renkler kullanarak araca bambaşka bir görünüm kazandırmış.

İç tasarım

Suzuki Jimny şehir dışında arazide de kullanılmak üzere tasarlandığından arabanın iç kısmında kullanılan malzemelerin de çarpmalara dayanıklı sert plastikten oluştuğunu görüyoruz. Gösterge panellerinin arabaya son derece retro bir hava kattığını söyleyebiliriz. Paneller sadece araca retro bir hava katmakla kalmamış aynı zamanda dış tasarımdan gördüğümüz yuvarlak ve maskülen görünümü de devam ettirmiş.

Aracın içerisi en az dışı kadar son derece kompakt olduğu için hem sürücü hem de yolcu araçtaki her şeye kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Ancak aracın iç kısmı hem eski model Jimny’nin havasını devam ettirmek hem de arazide sürücünün dikkatini pek fazla dağıtmamak için son derece sade tasarlanmış.

Suzuki Jimny küçük bir araç olarak karşımıza çıksa da arka koltuklar kapatıldığı takdirde 830 litreye çıkan bagaj hacminin son derece tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz.

Multimedya Sistemi

Suzuki Jimny’de çoğu şehir araçlarından alışkın olduğumuz teknolojik özelliklerin pek fazla yer almadığını söylemekte fayda var. Aracın içerisinde bulunan özellikler son derece basit tutulmuş ve Jimny bir şehir aracı olarak da nitelendirilse de araçta Android Auto, Apple CarPlay ya da hızlı şarj özelliği gibi özelliklere sahip değil.

Suzuki Jimny’de 9 inç boyutlarında Bluetooth bağlantılı multimedya ekranı bulunuyor. Navigasyon özelliği de bulunan bu ekran büyüklüğü sayesinde hem sürücü hem de yandaki yolcu tarafından kolayca erişilebiliyor.

Güvenlik

Şerit ihlal uyarı sistemi

Şerit ihlal uyarı sistemi artık yeni model araçların çoğunda gördüğümüz bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Suzuki Jimny, sinyal verilmediği takdirde araç şeritten çıkarsa sürücüyü hem görsel hem de işitsel olarak uyarıyor. Böylelikle sürücünün uykulu ya da yorgun olduğu zamanlarda kaza riski minimuma indiriliyor.

Şerit takip sistemi

Uzun yolda oluşan yorgunluk sonucu yüksek hızda seyir halindeyken bazen aracın şeritten çıktığının farkına varamıyoruz. Oysa ki özellikle uzun yolculuklarda, küçük bir hata çok büyük sorunlara yol açabilir. Suzuki Jimny, aracın yoldan çıktığını hissettiği zaman direksiyona titreşim göndererek sürücüyü uyarıyor ve aracın şeridine geri dönmesini belirtiyor.

Trafik işaret tanıma sistemi

Yolculuk sırasında gözümüzden kaçan trafik levhaları olabiliyor. Suzuki Jimny, yanından geçtiği tüm trafik levhalarını sürücüye gösterge panelinde gösteriyor ve hız sınırını aşma ve ters yöne girme gibi hatalardan kaçınmanıza olanak sağlıyor.

DSBS çift sensörlü fren destek sistemi

Suzuki Jimny, üzerinde bulunan kamera ve lazer sensörü sayesinde öndeki araçla olan mesafesini kontrol ediyor ve olası bir çarpışma riskinde sürücüyü çeşitli yöntemlerle uyarıyor.

İlk olarak araç sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve eğer sürücü ani bir fren yaparsa fren kuvvetini ve dengesini kontrol altına almak için fren asistanını devreye sokuyor. Eğer çarpışma riski çok daha fazlaysa araç tekerleklere maksimum fren uygulayarak çarpışma riskini minimuma indirmeye çalışıyor.

Uzun far asistanı

Uzun far asistanı da son dönemde otomobillerde sıklıkla karşılaştığımız bir özellik. Araç saatte 40 kilometre ve daha hızlı bir süratle hareket ederken, Suzuki Jimny farlarını ortamın ışığına göre diğer araçların poziyonlarına göre kısa veya uzun olacak şekilde ayarlıyor.

Suzuki Jimny’i arazi aracı yapan özellikleri

Motor özelliklerine geçmeden önce isterseniz Jimny’i arazi aracı yapan özelliklerinden biraz bahsedelim. Suzuki Jimny, genellikle arazi araçlarında, pikaplarda ve kamyonetlerde sıklıkla kullanılan merdiven şasiye sahip. Merdiven şasi aracın kendi ağırlığından daha fazla yük taşımasına yardımcı olur ve yapısı gereği arazi gibi engebeli yollarda daha korunaklıdır.

Suzuki Jimny’de bir de rijit dingil sistemi bulunuyor. Rijit dingil sistemini basitçe anlatmak gerekirse sağ tarafı çukurda boşta kalmış sol tarafı ise yola tutunan bir araç düşünelim. Rijit dingile sahip olan araçlarda tekerlekler bu boşluktan kaçınmak için sürekli tutunacak bir bölge ararlar ve böylelikle arazide yol tutuşu maksimum seviyeye çıkar.

Suzuki Jimny’de zorlu arazilerde sürücünün daha fazla direksiyon hakimiyeti sağlaması adına direksiyon amortisörü de bulunuyor. Aracın alt orta kısmında bulunan genel diferansiyel sayesinde ise araç hem 4x4 hem de 4x2 olarak isteğe bağlı kullanılabiliyor.

Suzuki Jimny performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Suzuki Jimny karşımıza tek motor seçeneğiyle çıkıyor. 1.5 litre benzinli atmosferik motora sahip olan Jimny, 6000 devirde 102 beygir güç üretiyor. Arazi araçlarında genellikle karşımıza turbo motor çıkarken Jimny’de neden daha düşük performansa sahip olan atmosferik motorun olduğunu merak edebilirsiniz.

Suzuki, Jimny’nin sadece bir arazi aracı olarak değerlendirilmesini istememiş ve aracın tüm koşullarda sabit bir performansa sahip olması adına atmosferik motor kullanmayı tercih etmiş. Jimny’nin yakıt tüketimine gelin yakından bakalım.

1.5 GLX Benzinli 4X4 Otomatik (102 beygir)

Ortalama (lt/100 km): 5,6 - 5,7

Şehir içi (lt/100 km): 8,4

Şehir dışı (lt/100 km): 6,9

Suzuki Jimny fiyatları:

1.5 GLX 4X4 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4x4 354.900 ₺

1.5 GLX 4X4 AT (Çift Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4x4 359.900 ₺

Hem arazide hem de şehir hayatında rahatlıkla kullanılabilecek Suzuki Jimny’nin sahip olduğu tüm özellikleri sizlerle birlikte inceledik. Hem tatlı hem de son derece güçlü olan Suzuki Jimny hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın.