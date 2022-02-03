Switch, Tüm Zamanların En Çok Satan Nintendo Konsolu Oldu

Dev oyun şirketi Nintendo, üçüncü çeyrek satış verilerini paylaştı. Yayımlanan sonuçlarda 2017 yılında piyasaya sürülen Switch konsolunun 103.54 milyon satışa ulaşarak tüm zamanların en çok satan Nintendo konsolu olduğu ve en hızlı 100 milyon satışa ulaşan oyun konsolu olduğu belirtildi.

Oyun konsolları, video oyunlarına ilgi duyan birçok insanın, bilgisayarlar ile birlikte vazgeçemediği elektronik aletlerin başında yer alıyor. Ancak dünya genelinde yaşanan çip krizi, birçok şeyi etkilediği gibi bu aletleri de etkiliyor. Maalesef çip krizinin yanı sıra, ülkemizde uygulanan yüksek fiyatlar da konsollara ulaşmayı çok daha da zor hâle getirmiş durumda.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberde Sony’nin mali yılın üçüncü çeyreği ile ilgili verileri paylaştığını ve Playstation 5 oyun konsolunun satış oranlarını duyurduğunu aktarmıştık. Yapılan açıklamalarda çip krizinin konsolun satışlarını etkileyerek toplam satışın önceki yıldan 2.9 milyon daha az olduğu belirtilmişti. Şimdi de bir başka oyun konsolu üreticisi Nintendo, üçüncü çeyrek verilerini paylaştı.

103.54 milyon adet satıldı

Japonya merkezli şirket tarafından yayımlanan verilere göre Switch OLED ismi verilen konsol, piyasaya sürüldüğü ekim ayından aralık ayına kadar; yani Nintendo’nun üçüncü çeyrek olarak adlandırdığı dönemde 10.67 milyon adet sattı. Bu durum da Switch’in tanıtıldığı tarih olan 2017’den bu yana konsolun satışlarının toplamda 103.54 milyona yükseldiğini ortaya koydu. Ayrıca, Pokemon Brilliant Diamond ve Pokemon Shining Pearl’ın 13.9 milyon ile son dokuz ayda Switch’in en çok satan oyunları olduğu duyuruldu.

Açıklanan veriler Switch’i, Wii’nin 101.63 milyonluk rekorunu geçerek tüm zamanların en çok satan Nintendo konsolu olmasını sağladı. Ayrıca Switch, yayımlanan son satış verileri ile birlikte en hızlı 100 milyon satışa ulaşan konsol oldu. Switch’in bu rekoru 4 yıl 11 ay ile kırdığı; önceki rekorun ise 5 yıl 7 ay ile Playstation 4’e ait olduğu ifade edildi.

Ancak bu iyi haberlere rağmen Switch satışlarının yıllık bazda %8 düştüğü de gelen haberler arasında yer aldı. Nintendo, geçtiğimiz kasım ayında yaşanan çip kriz nedeniyle Switch satış tahminlerini 25.5 milyondan 24 milyona düşürmüştü. Şimdi de yeni bir kararla bu tahmin 23 milyona çekildi.