Türkiye’de üst düzey geniş bant internet paketleri oldukça yüksek fiyatlara sahip. Ayrıca tüketiciler, popüler servis sağlayıcılardan istedikleri verimi de bir türlü alamıyorlar. Millenicom ise yüksek kaliteli internet hızını uygun fiyatla sunmasıyla, tüketicilerin önde gelen tercihlerinden olacak gibi görünüyor.

Türkiye’de kaliteli bir geniş bant internet sahibi olmak gerçekten zor. Özellikle de son dönemlerde fiyatlar iyice yükselmiş durumda. Eğer siz de bu durumdan şikayetçiyseniz, ilaç gibi gelecek bir internet servis sağlayıcısından bahsedeceğiz. Bu şirket, son dönemlerde adını iyiden iyiye duyurmaya başlayan Millenicom.

Millenicom, yaklaşık 25 yıldır sektörde hizmet veren ve geçtiğimiz yıllarda da Socar Türkiye çatısı altına giren bir internet servis sağlayıcısı. Alışılmışın aksine taahhüt almaya karşı çıkan şirket, bu sayede tüketicilere özgür bir deneyim sağlıyor. Yani dilerseniz, aboneliğinizi başlattıktan birkaç ay sonra iptal başvurusu yapabiliyorsunuz. Şirket sabit fiyatlı olsun başım ağrımasın diyen müşteriler için taahhütlü paketler de sunuyor.

İhtiyaçlar doğrultusunda paket tercihi yapmak mümkün

Millenicom’un sunduğu avantajların başında, farklı paket seçenekleri geliyor. Uygun fiyatla internet sahibi olmak isteyen tüketiciler, 16 Mbps’den 100 Mbps’ye kadar farklı hızlarda paketler sunuyor. Üstelik çok kısa bir süre sonra, 200 Mbps’lik paketler de kullanıma sunulacak. Tüm bu paketlere istenirse taahhütlü, istenirse de taahhütsüz olarak sahip olunabiliyor.

Paketler demişken, fiyatlara da değinmeden geçmeyelim. Eğer Millenicom müşterisi olmaya karar verirseniz, taahhütlü paketler için 79,90 TL’den başlayan fiyatlarla ödeme yapmanız gerekiyor. Taahhütsüz paketler ise 89,90 TL’den 104,90 TL’ye kadar farklı hızlarda tercih edilebiliyor. Bu fiyatların piyasadaki en popüler şirketlere kıyasla oldukça düşük olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Üstelik Millenicom, yerel altyapınızın yanı sıra SuperOnline altyapısını da kullanabiliyor. Böylelikle bulunduğunuz yerdeki en iyi altyapıyı tercih edebilmenize imkan sağlanmış oluyor. Şirketin Türkiye’nin her yerinde hizmet verdiğini belirtmeden geçmeyelim.

Uygun fiyatlı geniş bant internet aboneliği, gözünüzü korkutmuş olabilir. Özellikle de müşteri hizmetleriyle ilgili bir korkuya kapılmış olabilirsiniz. Ancak böyle bir endişeye gerek yok. Zira Millenicom, 7/24 çalışan bir müşteri hizmetlerine sahip. Konuşmak istemeyen müşteriler, Millenicom WhatsApp Destek Hattı ile yazışarak da sorunlarına çözüm arayabilirler. Bu arada, şirketin Şikayetvar isimli internet sitesinin “Gold” ödülüne layık görüldüğünü de belirtelim.

İçeriğimizi noktalamadan önce, Millenicom’un iki avantajından daha bahsedelim. Bunlardan bir tanesi, 24 ay taksitle satın alınabilen mesh cihazı. Bu cihaz sayesinde çok katlı bir evinizin her yerine internet ulaştırabileceğiniz gibi tek katlı bir evin tüm odalarında aynı hız ve kaliteyi alabilirsiniz. Öte yandan, başlatılan “Arkadaşını Getir” yarışması ile de Millenicom’dan 10 yıllık ücretsiz internet aboneliği kazanabilirsiniz.

Millenicom’un uygun fiyatlı fiber internet paketlerine göz atmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.