Yüzüklerin Efendisi sevenlerin beklediği Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game'den fragman geldi. Oyunda bir Hobbit rolüne bürünerek Shire'a gideceğiz.

Yüzüklerin Efendisi serisinden ilham alan “Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game” oyunu geçtiğimiz eylül ayında duyurulmuş ve hayranlarını çok heyecanlandırmıştı. Bugün ise oyundan resmî fragman paylaşıldı.

Weta Workshop tarafından geliştirilen ve Private Division tarafından yayımlanacak olan oyun, bizi Shire’a götürerek yepyeni bir Yüzüklerin Efendisi serüvenine atılmamızı sağlayacak.

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game fragmanı

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game nasıl bir oyun olacak?

Oyunda, bir Hobbit rolüne bürüneceğiz ve huzur dolu Shire manzarası eşliğinde hayatımızı sürdüreceğiz. Orta Dünya’nın bu huzurlu köşesini keşfetmeye çalışırken kendi evimizi istediğimiz gibi dekore edip Hobbit arkadaşlar edinebileceğiz.

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game sistem gereksinimleri

Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında bu kısmı güncelleyeceğiz.

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game çıkış tarihi

Tales of the Shire oyunun kesin çıkış tarihi açıklanmadı. Ancak Private Division’ın aktardığına göre oyun, 2024 içinde piyasaya sürülecek. Xbox Series X/S, PC ve PlayStation 5 için çıkış yapacağını belirtelim.