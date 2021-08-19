Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya başladı. Facebook ve türevleri, Taliban'a ait hesap ve paylaşımları yasaklasa da Twitter, bu konuda hiçbir adım atmadı. Hal böyle olunca da Taliban sözcüleri, yaptıkları paylaşımlarla kendilerini güzellemeye çalışıyor.

Tüm dünyanın kulak kesildiği Afganistan'da çok ilginç olaylar yaşanıyor. Kimsenin beklemediği bir hızda başkent Kabil'e kadar girmeyi başaran Taliban, ülke genelindeki kontrolü ele almış durumda. Üstelik Taliban sözcüleri, insanların inanmakta zorlandığı ılımlı açıklamalarda bulunuyor. Bu dönem elbette değişecektir ve zulüm mutlaka başlayacaktır ancak olayın daha da ilginç yanı, örgütün sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Facebook ve Facebook'a ait şirketler için alınan bir karardan bahsetmiştik. Bu karar kapsamında Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki Taliban'la ilgili olumlu her paylaşımın yasaklanacağı, sorumlu hesapların banlanacağı ifade edilmişti. Ancak Twitter, böyle bir karar almadı. Hal böyle olunca da Taliban sözcüleri, Twitter'da adeta reklam kampanyası başlattılar.

İşte Taliban'ın İngilizce paylaşımlar yapan sözcüsü:

Taliban, daha önce de Afganistan yönetimini ele geçirmişti ancak o yıllarda sosyal medya diye bir şey genel olarak yoktu. Şimdiyse durum değişti ve Taliban, modern dünya koşullarına çabucak ayak uydurmuş gibi görünüyor. Örneğin, yukarıda gördüğünüz hesap. Suhail Shaheen, Taliban'ın İngilizce açıklamalar yapan sözcüsü. Bu sözcünün yaptığı açıklamalarsa cidden kafa karıştıracak türden.

Shaheen tarafından yapılan açıklamalara göre bir süredir gündemde olan "genç kızların evliliğe zorlandığı" ve "insanların evlerine girmemesine" yönelik bildirimlerin tamamı yalan(mış). Üstelik bu basit bir örnek. Hem Shaheen hem de Taliban yanlıları, özellikle de Twitter'da çok iyi bir şekilde örgütlenmeye ve kendilerini meşru olarak göstermeye başladılar.

Twitter, Taliban'a destek veren hesap ve paylaşımlarla dolmaya başladı: Milyonlarca kişiye ulaşıyorlar

Taliban'ın sosyal medyadaki yayılışı, New York Times'ın da gözünden kaçmadı. Popüler gazetenin yaptığı bir araştırmaya göre Kabil'in ele geçirilmesiyle, Twitter'da Taliban güzellemesi yapan hesapların sayısında patlamalar yaşanmaya başladı. Üstelik konuyla ilgili olarak da 5 tane çok popüler hale gelen video paylaşıldı. Bu videolarda Taliban'a destek ve tebrikler sunulurken, videolar ilk 24 saatlerinde 500 binden fazla görüntüleme almayı başardılar. Yani durum, en azından sosyal medyada giderek daha tehlikeli bir boyuta ulaşmaya başladı.

Twitter ne yapacak?

Geçtiğimiz yıl ABD seçimlerinden önce Donald Trump'ın hesabını kapatan Twitter, bu konuda bir adım atacak gibi görünmüyor. Yapılan açıklamalarda, kurallara uyulduğu sürece herkesin paylaşım yapabileceği ifade edildi. Aslına bakacak olursak Twitter, daha önce hiçbir terör örgütüne ilişkin bir adım atmadı. Bunun en basit örneğini eli kanlı terör örgütleri PKK ve YPG'de görebiliyoruz.

Siteye girip ufak bir arama yaptığınızda, PKK ve YPG'yi öven sayısız paylaşımla karşılaşabiliyorsunuz. Hal böyle olunca da Taliban, meşru olduğunu anlatma imkanı yakalayıp, Twitter'ı tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü gibi "yalan terörü" haline getirecek. Önümüzdeki günler, tüm dünya için çok büyük gelişmelere ev sahipliği yapacak gibi görünüyor...