Yeni bir ev ya da arsa gibi taşınmaz mal alırken öncelikle tapu sorgulaması yapmalı ve söz konusu yer hakkında detaylı bilgi sahibi olmalısınız. Eskiden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bizzat giderek yapmanız gereken bu işlem artık internet üzerinden yapılabiliyor. Gelin internetten tapu sorgulama nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla görelim.

Ülkemizde bir kişiye ait özel ev ve arsa gibi tüm taşınmaz malların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bir kaydı vardır. Bu tapu kaydında söz konusu taşınmaz mal hakkında ilgili tüm detayları görebilirsiniz. Bu nedenle yeni bir taşınmaz alacağınız zaman mutlaka tapu sorgulama yapmalısınız. Eskiden bizzat Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne giderek yapacağınız bu işlemi artık internet üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kendi taşınmaz mallarınız hakkındaki tapu sorgulamayı e-Devlet üzerinden, diğer tapu sorgulama işlemlerini ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerindeki araç ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Elbette tüm bu tapu sorgulama işlemleri için söz konusu taşınmaz mal hakkında bazı bilgilere sahip olmalısınız. Gelin internetten tapu sorgulama nasıl yapılır adım adım tüm detaylarıyla görelim.

İnternet üzerinden tapu sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasını açın:

Eskiden tapu sorgulama işlemi için bizzat Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne gitmeli ve oradaki yetkililerden bilgi almalıydınız. Günümüzde ise bu işlem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması üzerinden yapılıyor. Bu uygulamayı masaüstü ya da mobil internet tarayıcılarınız üzerinden açarak işleme devam edebilirsiniz.

Adım #2: Sorgulama türünü seçin:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasını açtığınız zaman karşınıza İdari, Taşınmaz No, Analiz ve Diğer olmak üzere dört temel sorgulama seçeneği çıkıyor. Her bir sorgulama türünde istenilen bilgiler ve sorgulama sonucu farklıdır. Bu nedenle sorgulama ile hangi bilgiyi almak istediğinize göre bir sorgulama türü seçerek devam edin.

Adım #3: İstenilen bilgileri girin ve Sorgula butonuna tıklayın:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasını açtığınız zaman karşınıza çıkan sorgulama türlerinden birini seçtikten sonra sizden istenen il, ilçe, mahalle, ada, parsel numarası gibi detayları girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri girerek sorgulama yaptıktan sonra hem söz konusu taşınmaz malı harita üzerinde görecek hem de hakkında ilgili bilgileri göreceksiniz.

e-Devlet üzerinden tapu sorgulama:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden e-Devlet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden e-Devlet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama sayfasını açın. Adım #2: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın.

e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın. Adım #3: Adınıza kayıtlı tüm tapu bilgileri karşınıza çıkacak.

Adım #1: e-Devlet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama sayfasını açın:

Pek çok resmi işlemi online dünyaya taşıyan e-Devlet Kapısı üzerinden tapu sorgulama işlemi de yapabiliyorsunuz. Yukarıda verdiğimiz bağlantı üzerinden ya da e-Devlet mobil uygulaması üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama sayfasını açarak işlemi başlatın.

Adım #2: e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yapın:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama sayfası üzerinden tapu sorgulama işlemi yapmak için öncelikle bir e-Devlet hesabınız olması gerekiyor. Sayfayı açtıktan sonra ya da önce TC kimlik numaranız ve şifrenizle ya da diğer giriş yöntemlerini kullanarak e-Devlet hesabınıza giriş yapın.

Adım #3: Adınıza kayıtlı tüm tapu bilgileri karşınıza çıkacak:

e-Devlet hesap bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra açtığınız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama sayfasında TC kimlik numaranıza kayıtlı tüm tapu bilgileriniz karşınıza çıkacak. Dilerseniz tapu kayıt bilgilerinin detaylarını görebilir ya da dilerseniz ilgili belgeyi PDF olarak indirebilir ve çıktı alabilirsiniz.

Tapu sorgulama ile hangi bilgilere ulaşırsınız?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması üzerinden yapılan tapu sorgulama işlemleri sonucunda söz konusu taşınmaz mal ile ilgili gerekli tüm bilgilere ulaşırsınız. Bu işlem daha çok mal sahibi ile alıcı arasında paylaşılan bilgilerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla kullanılır. Maalesef bu konuda ülkemizde pek çok dolandırıcılık vakası yaşandığı için eşeği sağlam kazığa bağlamak gerekiyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasındaki en dikkat çeken sorgulama türü Analizdir. Analiz sorgulaması sırasında bir bölgedeki alım satım yoğunluğunu, bağımsız bölüm ipotekli satışları, bağımsız bölüm satışlarını, ana taşınmaz ipotekli satışlarını ve ana taşınmaz satışlarını yoğunluk haritası ya da küme haritası üzerinden tüm detaylarıyla görebilirsiniz.

Tüm bu uygulamalar üzerinden eriştiğiniz kayıtların yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Çünkü bu tür bilgiler her an değişebilir ve yaşanan değişimler anlık olarak sisteme yansımayabilir. Bu nedenle hem Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasındaki bilgileri hem de e-Devlet Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Bilgileri Sorgulama sayfasındaki bilgileri, özellikle önemli konularda bizzat Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne giderek doğrulatmak isteyebilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu mobil uygulaması:

Geliştirici: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Puan: 3,9

Boyut: 4,7 MB

Yükleme sayısı: 1 Milyon +

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu mobil uygulaması üzerinden il, ilçe, mahalle, ada, parsel bilgileri kapsamında idari sorgulama, adrese özel adres sorgulama, koordinat değerlerine göre koordinat sorgulama ve harita üzerinden koordinatlara göre harita sorgulama yapabilirsiniz. Uygulama ile karşınıza MEGSİS kapsamında tapu verileri çıkıyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgu mobil uygulaması ile söz konusu bir taşınmaz malın il, ilçe, mahalle, ada, parsel, yüzölçüm, pafta, mevki, nitelik, koordinat ve coğrafi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Tüm bu bilgileri PDF, KML, GEO JSON formatlarında indirebilirsiniz. Uygulama rota ve harita bilgileri için Google Haritalar, Bing Haritalar ve Yandex Haritalar altyapılarını kullanıyor.

İnternette tapu sorgulama nasıl yapılır sorusunu üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulamasından, e-Devlet’ten ve mobil uygulama üzerinden nasıl tapu sorgulama yapılacağını adım adım tüm detaylarıyla anlattık. Tüm bu internet siteleri ve uygulamalardan üzerinden edindiğiniz verilerin yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu ve en doğru bilgiyi yine Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alacağınızı unutmayın.