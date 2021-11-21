Hepatit A Hastası Çalışan Müşterileri Enfekte Etmiş Olabilir

New Jersey'de bulunan bir Starbucks şubesi çalışanın, Hepatit A pozitif olduğunu bildiği halde çalışmaya devam ettiği ve bu süreçte de binlerce müşterinin hayatını tehlikeye atmış olabileceği bildirildi. Şubeye uğrayan müşterilerin aşılanması için bölgede aşı kliniği kuruldu.

Vücut sıvılarından cinsel ilişki ve yakın temas gerektiren bütün hareketler sonucunda enfekte olan kişiden bir başkasına kolayca bulaşabilen ve halk arasında sarılık olarak da bilinen Hepatit A virüsü, direkt olarak karaciğeri etkileyen, oldukça tehlikeli sonuçları olabilecek bir hastalıktır. Kesin bir tedavisi bulunmayan hastalıktan korunmanın en etkili yolu ise; çoğu hastalıkta olduğu gibi yine aşıdır.

Blackwood, New Jersey’de bulunan bir Starbucks şubesinde ise, ihmalkarlığın bu kadarı da olmaz dedirten bir ‘Hepatit A’ olayı yaşandı. Hepatit A pozitif olan bir Starbucks çalışanı, pozitif olduğunu bildiği halde günlerce çalışmaya devam etti. Bu da çalışanın, potansiyel olarak binlerce müşteriyi Hepatit A virüsüne maruz bırakmış olabileceği anlamına geliyor. Çalışanın kendisini işe gitmek zorunda mı hissettiği ya da çalışanın işten izin istememekte ihmalkar davranıp davranmadığı ise net olarak bilinmiyor.

Şube bir süreliğine kapatıldı

Görünüşe göre Hepatit A testi pozitif çıktıktan sonra, çalışan 4 - 6 Kasım ve 11 - 13 Kasım tarihleri arasında hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Hepatit A virüsüne maruz kalmış olabilecek ve virüse karşı hiç aşılanmamış olan herkesi, 12 aylık veya daha büyük olmaları şartıyla, maruziyetten sonraki 2 hafta içinde mümkün olan en kısa sürede Hepatit A aşısı olmaya davet ediyor. Bu sebeple de Sağlık Bakanlığı, virüse maruz kalmış olabilecek herkesi aşılamak amacıyla 508 Lakeland Road'daki Camden County Sürdürülebilir Tesisi’nde bir Hepatit A aşı kliniği kurdu.

17 Kasım'da durumu öğrenen Camden Vilayeti Sağlık Departmanı, olayın Hepatit A ekibi tarafından derhal araştırılması için harekete geçti. 18 Kasım'da yayınlanan haberlerde belirtildiği üzere; Gıda Gözetim Birimi üyeleri, Gloucester kasabasında 1490 Blackwood Clementon Yolu’nda bulunan Starbucks şubesini ziyaret etti. Gıda güvenliği ihlallerine dair hiçbir kanıt bulunmamasına rağmen, Sağlık Bakanlığı tüm çalışanlar Hepatit A virüsüne karşı aşılanana kadar şubenin kapanmasını ve bir süre de kapalı kalması kararını verdi.