Tarihin En Büyük Savaşı: 20 bin Jedi, 3 bin T-Rex'e Karşı

Jediler ile T-Rexler sinema dünyasında hiçbir zaman bir araya gelmedi. Ancak güncel teknoloji, birbirinden tamamen bağımsız iki grubun savaşması halinde nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını simüle etmemizi mümkün kılıyor.

Tyrannosaurus Rex ya da daha yaygın bilinen adı ile T-Rex, tarihin görmüş olduğu en büyük ve en vahşi avcılardan biri olabilir. Peki kaç T-Rex, Star Wars serisinde Galaktik Cumhuriyet’in koruyucuları olan Jediler ile kafa kafaya bir savaş verebilir. Herhangi bir film ya da dizide bu iki birbirinden alakasız canlı ve grubun savaşını izleyemeyiz. Fakat binlerce Jedi ile binlerce T-Rex’i karşı karşıya getirebileceğimiz bir yer var.

Brilliant Game Studios tarafından geliştirilen Ultimate Epic Battle Simulator oyunu, adından da anlaşılabileceği gibi iki farklı ordunun karşılaşmasını canlandırabileceğimiz bir savaş simülatörü oyunu. Ultimate Epic Battle Simulator’ün en güzel yanı ise karşılaşacak olan orduların ne tip askerlerden oluşacağına bizim karar verebiliyor olmamız. Örneğin; karşı karşıya gelecek ordulardan biri Jediler’den oluşurken, diğeri T-Rexler’den oluşabilir.

SergiuHellDragoonHQ adlı YouTube kanalı, Ultimate Epic Battle Simulator dışında hiçbir oyun ya da filmin yanıt veremeyeceği bir sorunun yanıtını paylaştı; 20 bin Jedi ile 3 bin T-Rex karşılaşırsa ne olur? Jedilerin parlak ve renkli ışın kılıçlarına karşı devasa T-Rex’lerin pençe ve dişlerinden başka silahı bulunmuyor. Bu muhteşem karşılaşmayı görmek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan 24 dakikalık uzun videoyu izleyebilirsiniz.