Dünyanın Gördüğü Gelmiş Geçmiş En Zengin 15 Suçlu

Dünyada bugüne kadar birçok farklı suç işlenmiş durumda. Faillerden bazıları yakalanıp cezalandırılmışken, bazıları da bir şekilde paçayı kurtarmış. Suçların büyüklükleri yargı konusu olsa da, suçluların kazandığı paraların miktarları herkes için merak konusu olmuştur. Tüm zamanların en zengin 15 suçlusunu bu yazımızda listeledik.

Tarihin en zengin suçlularına geçmeden önce, servetlerinin günümüz enflasyon verilerine göre yeniden hesaplandığını bildirmek istiyoruz. Yoksa farklı zamanlarda yaşamış bu kişilerin servetlerini kıyaslamak pek mümkün olmazdı. Ayrıca Pablo Escobar dışında diğer tüm Medellin Cartel milyarderlerini listemizin dışında tuttuk çünkü birbirini tekrarlayan bir liste ile karşı karşıya kalacaktık. Tarihin en zengin suçlularını haydi gelin birlikte tanıyalım.

Anthony Salerno - 600 Milyon $

Salerno, namıdiğer 'Şişman Tony', her zaman yanında bir fötr şapka ve bir puro taşırdı. Bu ikili, Salerno'nun imzası gibiydi. Cenova suç ailesinin patronu olan Anthony Salerno, genç yaşta öğrendiği kumarda sahtecilik ve New York City'de insanlardan topladığı mafya vergisi sayesinde 600 milyon $'lık bir servetin sahibi olmuştu.

Fortune Dergisi, 1986'da yayınladığı bir sayısında Anthony için, ABD'deki en güçlü ve en zengin gangster yorumunu yapmıştı. 1992'de geçirdiği felç sonucu yaşama gözlerini yuman Salerno, Simpsonlar'ın 'Fat Tony' karakterine de ilham vermişti.

Meyer Lansky - 600 Milyon $

"Anneler çocuklarının birer gangster olmasını istemezler, o zaman siz de o gangsterlerin muhasebecisi olun" felsefesiyle yaşayan Lansky, 50 yıllık kariyeri boyunca New York mafyasının finansal işlerini yürütmüştü. Çocukluk arkadaşı olan ünlü mafya Bugsy Siegel ve Charles “Şanslı” Luciano adına çalışan Meyer, 1983 yılında akciğer kanserinden ölmüştü. Meyer'in hayatının anlatıldığı 1999 yapımı Lansky isimli bir film de çekilmişti.

Bernie Madoff - 820 Milyon $

ABD elektronik borsası NASDAQ'ın eski başkanı olan Madoff, yaklaşık 65 Milyar $'lık ponzi oyununun başındaki isim olarak çok büyük bir servetin sahibi olmuştu. Ponzi oyunu, saadet zincirinin ilk versiyonlarından biriydi. Bernie Madoff, 2009 yılında çocuklarının ihbar etmesi sonucu hapsi boylamıştı. 2016 yapımı Yalanlar Büyücüsü filmi, Madoff'un yaşadıklarını anlatmaktadır.

Patrick Thomas - 882 Milyon $

1990'da bankalar için çalışan bir kurye, bu bıçakla tehtit edilerek soyuldu. Kuryenin çantasında İngiltere Merkez Bankası'na iletilmek üzere 292 Sterlin değerinde hazine bonoları bulunuyordu. Patrick, bu soygunun esas adamı olsa da soygunda asla adı geçmedi ve Keith Cheeseman adında bir adam yakalanarak 6.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Patrick, soygundan 1 yıl sonra öldü ve hazine bonolarının ikisi hariç tamamı kurtarıldı.

Al Capone - 1.3 Milyar $

Servetinin çoğunu kaçakçılıktan kazanan Al Capone, 20'li yaşlarının ortasında ABD'nin Illinois eyaletinde yer alan Cook County'de hakimiyetini kurmuştu. Hapisteyken yakalandığı Frengi hastalığı sebebiyle zamanla zeka seviyesi düşmüş ve 1947'de felç geçirerek hayata gözlerini yummuştu. Al Capone'un yaşamı hakkında bir çok film yapılmış olsa da 1987 yapımı Dokunulmazlar filmi, Capone'un hayatını farklı bir gözle anlatarak diğer yapımlardan farklı olma özelliğini taşıyor.

Allen Stanford - 2 Milyar $

Beşinci nesil Texan'ın ponzi oyunu, tarihin gördüğü belki de en büyük ponzi şemasına sahipti. Başkanı olduğu Stanford Finansal Şirketler Grubu ile 7 Milyar $'ın dahil olduğu bir dolandırıcılık yaptığı belirlenen Allen Stanford, 2009 yılında 110 yıllık hapis cezasına çarptırıldı.

Griselda Blanco - 2 Milyar $

Miami merkezli kurduğu uyuşturucu çetesiyle büyük bir servet kazanan Blanco, ilk cinayetini 11 yaşında işlemiş ve en az 200 cinayetten sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Blanco 2012'de 69 yaşında, kendinin bulduğu ve sıkça kullandığı bir yöntemle öldürüldü.

Leona Helmsley - 2 Milyar $

Birçok otelin sahibi ve emlak zengini olan Leona Helmsley, servetini vergi kaçırarak elde etmişti. Hamsley, eşiyle birlikte 19 ay cezaevinde ve 2 ay da ev hapsinde kalmıştı. "Vergi ödemiyoruz, yalnızca küçük insanlar vergi öder." diyen Helmsley, servetinin köpeklerin bakımında kullanılmasını vasiyet etmişti.

Susumu Ishii - 3.5 Milyar $

Suç kariyerine Inagawa-kai yakuza çetesinin ikinci nesil lideri olarak başlayan Susumu Ishii, Japon bir veterinerdi. 1978 ve 1984 yılları arasında hapis yatan Ishii, asıl zenginliğini hapisten çıktıktan sonra elde etti. Susumu, 1991 yılında hayatını kaybetti.

Khun Sa - 5 Milyar $

Uyuşturucu kralı olarak kazandığı servetiyle ün yapan Khun Sa, birçok suikast girişiminden sağ kurtulmuştur fakat 2007'de 73 yaşında doğal nedenlerle yaşama gözlerini yummuştur. Yaptığı tüm yasa dışı işlerine oğlu devam etmiştir.

Viktor Bout - 6 Milyar $

Silah kaçakçılığı yaparak servetine servet katan Viktor Bout, 20 yıl boyunca aktif olarak çalışmıştır. 2010 yılında yakalanan Bout, şu an ABD'de bir hapishanede tutuklu durumda.

Joaquin “El Chapo” Guzman - 14 Milyar $

Korkunç suçlar işleyen Guzman, Sinaloa Karteli'nin de lideriydi. Satıcı çetesi, narkotik tünelleri ve birkaç hapishaneden kaçış planıyla adından söz ettiren Guzman, 2016'da son kez yakalandı ve şu an hala hapiste.

Thomas Blood - 32 Milyar $

1671 yılında, İngiltere'nin kraliyet mücevherlerini, Londra Kulesi'nden çalma girişimiyle adından söz ettirmiş İzlandalı subay Thomas Blood, suçtan sonra af talebine karşılık II.Charles'ın mahkemesinde affedildi.

Amado Carillo Fuentes - 39 Milyar $

Patronunu öldürüp Meksika'nın Juárez Karteli'ni ele geçiren Amado Carillo Fuentes, 'Göklerin Efendisi' adıyla biliniyordu. Uyuşturucu dolu bir uçak filosuna sahip olan Fuentes, 1997 yılında bir ameliyat sırasında öldü. Ameliyatı yapan iki doktor, daha sonra çelik variller için betona gömülmüş olarak bulundular.

Pablo Emilio Escobar - 122 Milyar $

Küçük hırsızlıklarla suç dünyasına giriş yapan Pablo Escobar, uyuşturucu baronluğu sayesinde inanılmaz bir servete ulaştı. ABD'ye uyuşturucu girişi için kaçak yollar üreten Escobar, 1993'te polisten kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldü.