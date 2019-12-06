Tarihin İlk 9:16 Formatına Sahip Mobil Futbol Yayını Yapıldı

Futbol yayıncılığı tarihi açısından bir ilk gerçekleştirildi. Almanya’da yayınlanan Wolfsburg - Werder Bremen maçı için özel kameralar ve açılar ile ilk kez 9:16 formatında yayın yapıldı. Yani futbolseverler, 90 dakikalık mücadelenin tamamını Instagram Hikayeleri gibi dikey şekilde seyrettiler.

Futbol, dünyanın en çok uzaktan takip edilen sporlarından birisi. Canlı yayınlarla milyonlarca insan aynı anda TV'lere kilitleniyor. Bu yayınlarda ise alışık olduğumuz bir format var. Tüm müsabakayı yatay ekranlardan takip ediyoruz. Ancak uzun bir süredir vaktimizin büyük kısmını alan ekran teknolojileri ise yatay formata sahip değil.

Elbette akıllı telefonlarımızın ekranlarından söz ediyoruz. Her ne kadar video, dizi ya da film izlerken yan çevirmek kolayımıza kaçsa da özellikle Instagram gibi uygulamalar, mobil cihazların doğasına daha uygun görsel niteliğe sahip. Örneğin Instagram Hikayelerini izlerken telefonlarımızı dikey formatta kullanıyoruz. Peki ya futbol maçlarını da aynı şekilde izleyebilir miyiz?

Almanya’da oynanan Wolfsburg - Werder Bremen maçında, tarihin ilk 9:16 formatında futbol yayını yapıldı:

Günlük hayatta kullandığımız büyük ekranların çoğu hâlâ yatay ve hatta yaygın olarak 16:9 oranına sahipler. Mobil cihazlarımızın, özellikle akıllı telefonlarımızın ekranları ise tam tersine dikey formata sahip. Günümüzde çoğu akıllı telefon 9:16 ya da buna yakın oranlarda ekranlar barındırıyor.

Alman yayıncılar ise Wolfsburg - Werder Bremen maçında kurulan özel ekipmanlar ile sosyal medyanın hayatımıza getirdiği dikey yayıncılık formatını ilk kez bir futbol maçında denediler. Normalde yatay ekranlara uyumlu olarak çekilen görüntüler. Bu kez 9:16 formatına uygun şekilde görüntü ve detay kaybı yaşanmadan mobil ekranlara aktarıldı. 90 dakikalık mücadeleyi taraftarlar akıllı telefonlarından dikey olarak izlediler.

Henüz test aşamasında olan dikey format ile futbol yayını için yetkililer “Test yayınından oldukça memnunuz. Her zaman olduğu gibi, taraftarların perspektifini benimseyerek yenilikler geliştiriyoruz. Sosyal medyadaki dikey videoların yatay yönde olan videolardan daha iyi sonuca ulaştıklarını görüyoruz. Wolfsburg’daki yayın bize bu konuda neler yapabileceğimizi gösterdi” açıklamasında bulundular.

Bundesliga maçları için yapılan yayınlarda kullanılan kamera teknolojileri, zamanla dünyanın farklı köşelerindeki maçlar için de deneniyor. Dikey formatta futbol maçı izlemek Türkiye’deki izleyicilerin hoşlarına gider mi bilinmez. Bu konuda daha önce Instagram’ın IGTV adındaki uygulama içi video hizmeti, sadece dikey videolar için geliştirilmişti. Nitekim bu format beklenen ilgiyi görmemiş, IGTV, yatay gönderilere uyumlu hale getirilmişti.

Peki sizin düşünceleriniz neler, dikey ekran formatında futbol maçı izlemek sizce keyifli olur mu? Değerlendirmeyi yaparken görüntü kayıplarının yaşanmaması adına özel kameralar ve açılar kullanıldığını da unutmayın. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz :)