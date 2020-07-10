Yakın Tarihin En Kötü Reklam Filmleri

Reklam filmleri, televizyonculuk tarihinden bu yana markaları ve biz tüketicileri buluşturan önemli bir unsur olmuştur. Bu reklamlardan bazıları zihnimizde yer edinmiştir. Ancak reklamın iyisi de kötüsü de vardır. Gelin takın tarihin en kötü reklamlarına yakından bakalım.

Reklamların iyi ve kötü olarak nitelendirilmesi genellikle kullanıcı tepkileri ya da reklam filminin çekiminde yaşanan şeylerden kaynaklanır. Bazen ekranlarda gördüğümüz bir ürün bize çok şey anlatırken bazen de ekranda gördüğümüz şeylere bir anlam yükleyemeyiz.

Buradaki altı çizilmesi gereken nokta algılarımız ve markanın bize yaklaşımıdır. Nasıl ki efsane dediğimiz reklamlar günümüzde hala ses getiriyorsa, ırkçı, cinsiyetçi veya topluma uzak reklamlar da bir o kadar kötü olarak hafızalarda kalıyor. Geçmişten günümüze en kötü reklamlar diyebileceğimiz o reklamları zihinlerimizde tekrar canlandıralım.

İmar Bank’ın otomobil kredisine karşı olan farklı tasarrufu:

Bir zamanların İmar Bankası, otomobil kredisini tanıtmak isteyen çok ciddi bir ağabeyi kamera karşısına geçirdi. Reklamın ilerleyen dakikalarıda gelişen olaylarda ekranlara yansıyan bir çift bacak ve arkasından duyduğumuz; “Macit beni otomobillendir” cümlesiyle olayın farklı yerlere sürüklendiğine tanıklık ediyoruz. Her ne kadar İmar Bankası tozlu sayfalara karışmış olsa da akıllarda kalan alakasız bir reklam filmi olarak tarihteki yerini alıyor.

Eski kuşaktan bir garip reklam: Dinarsu:

Şimdiki jenerasyona göre reklam filmlerinin her zaman yenisi makbuldür. Ancak bazen değişmeyen gerçekler de vardır. Dinarsu'nun siyah beyaz reklamı, her dönemin kötüleri arasında diyebiliriz. Reklam filmindeki oyunculuğun, arkada çalan ve kulak tırmalayan vokalle birleşince ortaya böyle kötü bir reklam filminin çıkması şaşırtıcı olmasa gerek. Yine de bu reklam filmi Dinarsu'nun geçmişi arasında yer alıyor ve dönemini yansıtıyor.

Audi’nin farlarıyla vampir avı yaptığı ilginç reklam:

Audi’nin farlarını öne çıkardığı bu reklamı, sürücünün vampir partisini bastığı ve tüm vampirlere farlarını tutarak onları öldürmeye çalışması hiç de iyi bir fikir değil. İnsanlığı vampirlikten bir çift farın kurtardığı bu reklam listemizdeki yerini çoktan aldı bile.

Kolesterolleri yükselten Billur Tuz reklamı:

“Her zaman her yerde Billur tuz” şarkısının sıkıcılığı eşliğinde “tuz aşkı” temasının işlendiği reklamda, yumurtaya ve diğer ürünlere adeta bardaktan boşanırcasına dökülen tuzla ülkedeki kolesterol hastalarının sayısını arttırabilecek cinsten bir reklam sunulmuş.

Pepsi'nin Kendall Jenner'lı kaotik reklamı:

Kendall Jenner'ın yer aldığı Pepsi reklamı, sokak olayları içermesi ve filmde protestocuların olmasıyla birlikte yayınlandığı ülkelerde tepkiyle karşılandı. Her ne kadar filmin sonunda polisle aralarındaki Pepsi alışverişinde ortam yumuşamış olsa bile reklam yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdi. Pepsi gibi global bir markanın bu hatası, kötü reklam fikirleri arasındaki yerini aldı.

Dünyayı ayaklarla yönetmek bir hayli ilginç temalı reklam:

Zizigo’nun 2013 yılında çıkardığı reklam filminde gördüğümüz bir kadının keyif banyosu sırasında yaptığı dedikodu ve ayaklarıyla her şeyi yapabilmesi reklamın absürdlüğünü yansıtıyor. Daha da ilginç olan ise dedikodu yapan kadının hoşlandığı çocuğun Pelin ile olan samimiyetini duyarak çıldırması, kötü reklamlar listemizde yer alıyor.

Hasbro'dan seksist yılbaşı reklamı:

Hasbro'nun 2016 yılında yayınladığı bu yılbaşı reklamı, başlarda eğlenceli gibi görünse de seksist ifadeler içerdiği için büyük tepkiler aldı. "Sen de zevk alacaksın", "Üstündekileri verince sen de gevşeyeceksin" gibi ifadelerle birlikte konudan saptığı apaçık görülüyor. Ayrıca reklam filminin sonuna doğru karşımıza çıkan Coşkun Göğen, bu reklam fikrinin nasıl amaçlandığı konusunda bizleri aydınlatıyor.

Çinli deterjan firmasının yaptığı ırkçı reklam:

Tarihte yapılan en ırkçı reklamlar arasında rahatlıkla yerini alabilecek bir reklam olan Çinli deterjan firmasının bu reklamında siyahi bir adamın çaldığı ıslığın ardından kadın tarafından çamaşır makinesine atılması ve ardından asyalı birisi olarak çıkması, marka adına oldukça utanç verici görüntülere sahne oldu. Gelen tepkilerin ardından her ne kadar özür dileseler de yaptıkları bu utanç verici reklam tarihteki kötü reklam filmleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Burger King’in bir ülke bayrağını aşağılayan reklamı:

Burger King, Texas Whopper’ını tanıtmaya çalıştığı bu reklamla pek de iyi tepkiler almadı. Meksika bayrağını anımsatan cılız bir Meksikalı güreşçi ve yanındaki uzun Amerikan kovboyu aradaki eşitsizliği yansıtması, ülke ve bayrağa saygısızlık yapılması, Amerika ve diğer ülkelerde tepki çekti.

Polat Alemdar'ın yer aldığı mafyatik Siemens reklamı:

Siemens'in telefon alan 500 kişiye Kurtlar Vadisi yüzüğü hediye ettiği, racon dünyasının esas ve usullerinin yer aldığı, mafya temalı reklamını listemizde bulunduruyoruz. Siemens, güzel bir iş çıkartmak istese de izleyenlere Polat Alemdar karakterinin yer aldığı bu reklam filmiyle "ne alaka" dedirtiyor ve listemizdeki kötü reklam fikirleri arasında kendisine yer buluyor.

Ekmek reklamının da iticisi olur mu demeyin:

Reklamdaki bireyin enteresan hareketlerini izlediğimiz, esasında Uno'nun ekmek reklamı olan bu reklam filmi, bir ekmek reklamından daha çok bir mahalle kabadayısının sağa sola sataşmalarını içeriyor ve iticilikte üst sıralara oynuyor. Verdiği mesaj son derece haklıyken ancak böyle kötü bir reklam filmi konusunda kendine yer bulabilirdi. Yine de; siz siz olun ekmeğinizi elletmeyin diyoruz. :)

Wapps'ın cinsiyetçi reklamı:

Ataerkil bir toplumda "erkeklik" üzerinden ürün sunan, reklamlarına bunu konu eden Wapps, hem erkeği sürekli dağınık, çoraplarını arayan bir birey olarak gösterip erkeği kötü duruma düşürüyor, hem de reklamın sonundaki "Erkek gibi ye, erkek gibi yaşa" sözleriyle son derece kötü bir fikir olduğunu dosta düşmana kanıtlıyor.

Tokai’nin çakar çakmaz çakan çakmak reklamı:

Bir mektubun okunduğu ve onlarca kişi tarafından dinlendiği bir ortamda gelişen reklam, mektubun yakılmak istenmesi ve çakmağın çalışmamasıyla, ortamı adeta alevli bir çakmak istişaresine çeviriyor.Tokai çakmağının gerçeğini ve sahtesini ayırt edebilmek için bilgi verirken vatandaşı da unutmamış. Vatandaş tokailenmesin diye uğraşı verilen bu reklam hiç olmasaydı da olurdu diyebileceğimiz cinsten bir reklam.

İzledikçe şıpır şıpır ter bastıran Nazo reklamı:

Burak Satıbol’un oynadığı ve yaz sıcaklarında abartılı bir terleme temasının işlendiği reklamda ferahlamaya ne havuz ne de vantilatör yardımcı olabiliyor. Birden Nazo’lar içiliyor ve ferahlama sağlanıyor. Ayrıca senelerdir arka fonda çalan müziğiyle reklam bir parça iticilik yaratarak listemize giriş yapıyor. Serinlemek için başka yollar denenebilirdi!