Bir reklam, duygularımız üzerinde ne derece etkiye sahip olabilir? Sadece bir şey satın almamızı sağladıklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Öyle cüretkâr reklamlar var ki ürün satmak şöyle dursun ilk etkileri bizleri sinir etmek oluyor.

Artık başımızı çevirdiğimiz her yerde, bizleri türlü türlü ürün ve hizmetlerle buluşturan reklamları görmeye alışkınız. Kimi zaman telefonlarda, televizyonlarda, dergilerde kimi zaman da sokaklarda gezinirken bu reklamlara takılıp kalıyoruz.

Ancak bazı reklamlar var ki sadece ürün satın alma güdülerimizi değil sinirlerimizi de tetiklemeyi başarıyor. İşte bu içerikte, bazı hassas sınırları aşarak linç edilmeye davetiye çıkaran reklamların enteresan dünyasına bir göz atacağız.

Bir rom markası olan Bacardi’den “yok artık” dedirtecek türde bir reklam.

“Bu yaz harika görünmek ister misiniz? Hemen seksiliğinizi öne çıkaracak bir aksesuar edinin: çirkin bir kız arkadaş!” diyen Bacardi, biraz fazla ileriye giderek şekilcilik ve cinsiyetçilik sınırlarını zorlamış.

“Bu Anneler Günü, gerçekten önemli olan işinin başına dön” diyerek Anneler Günü kutlamak mı?

Mr. Clean markasının oldukça cinsiyetçi olan bu reklamı da görünce insanın içini ürperten türde.

Antonio Federici marka dondurma için yapılan bu reklamlar her türlü sınırı zorlamakta…

Sırası ile reklamlarda “günaha boyun eğ” ve “bir kötü alışkanlık diğerine yol açar” yazan bu dondurma reklamı, ilk bakışta sadece dini öğeleri cinsellikle birleştiriyor gibi görünüyor.

Bu haliyle bile belli kitlelerin tepkisini çekmesi mümkün olan bu reklamda oldukça cüretkâr bir sonuç ortaya çıksa da reklam biraz daha incelendiğinde verilmek istenen mesaj aslında dondurmanın dinden çıkaracak kadar cezbedici ve iyi olduğu.

Fakat bu mesajı vermek için cinsellik ve eş cinsel ilişki ögelerini kullanan marka, buna ek olarak siyahi ve beyaz tenli bir kadını kullandığı reklamda çikolatalı ve vanilyalı dondurmalara atıfta buluuyor. Bu sebeple, hem cinsiyetçilik hem de ırkçılık konularında da eleştiri yapılabilecek noktalar bulmak mümkün.

Dove, bu reklam ile ırkçılık yaptığı konusunda epey bir linçlenmişti.

Bu reklamda ilk fotoğraftaki siyahi kadının, tişörtünü çıkarırken beyaz tenli bir kadına dönüştüğü görülüyordu.

Dove, aldığı sert tepkiler sonrasında bu reklamı yayından kaldırdı.

Yine kaş yaparken göz çıkaran Dove, bu seçimiyle cinsiyetçilik ve ayrımcılık linçlerinden de nasibini aldı.

Dove, kadınların farklı vücut yapılarına sahip olabileceği ve kadınların bu farklılıklarını sevmesi gerektiğini vurgulamaya çalıştığı bir girişim yapmış ve bu düşünceyi vurgulamak için duş jeli şişelerini farklı vücut tiplerini simgeleyecek şekilde tasarlamıştı.

Fakat bu girişim kötü eleştiriler alarak markanın elinde patladı…

Bir hayvan hakları örgütü olan PETA, bu reklam ile oldukça ileri gitmiş…

“Balinaları kurtarın” diyerek hayvan haklarını korumayı amaçlayan bir organizasyon için empatiden oldukça yoksun bir reklam kampanyası olmuş.

En kötülerini sona sakladık! Burger King de cesurluk ile haddini aşmak arasındaki ince çizgiyi tutturamayanlardan.

“Aklını başından alacak” yazan bu reklam kampanyasında belki başka bir görsel seçilse bir problem olmayabilirdi ama Türkçe olarak “esmek”, “üflemek” gibi anlamlara gelen “blow” kelimesi ile kelime oyunu yapan Burger King, kullandığı reklam görseliyle aslında “başka bir şeyi” ima etmekte. Siz onu anladınız…

“Uzun, sarışın ve muhteşem” derken McDonald’s sadece patates kızartmalarından mı bahsediyordur?

Milkshake’in kıvamını anlatmak için “acı verici derecede kalın” yerine başka bir cümle de kullanabilirmiş…

“Kalın”, “kıvamlı” gibi anlamlara gelen “thick” kelimesi ile kelime oyunu yapan McDonald’s ne amaçladı bilmiyoruz ama bir fast food markası için biraz yersiz bir reklam seçimi olmuş.

Reebok da kelime oyunu yaparak kıvrak zekasını göstermek isterken haddini aşanlar arasında.

“Aldatmak”, “hile yapmak”, “kaçamak yapmak” gibi anlamlara gelen “cheat” kelimesi ile kelime oyunu yapan Reebok, “kız arkadaşını aldat, idmanını değil” diyerek cinsiyetçiliğin sınırlarını zorlamış.

Daihatsu, iç hacminin büyük olmasını arabaya kaç kadın sığacağı ile ölçmeye çalışmasa daha iyiymiş.

"Bir Lamborghini'nin aldığından 5 kat daha fazla kadın alır" diyerek oldukça cesur bir reklam yapan Daihatsu, şu anda tepkilerden çekinmeden bu reklamı yapmaya cesaret edebilir miydi orası da ayrı bir merak konusu tabii...

Mercedes'ten oldukça cüretkâr bir reklam. Bu kadarına gerek yoktu ama yine de cesaretlerini takdir ettik...

"Erkekler; kadınlar, spor ve arabalar hakkında konuşur. Kadınlarsa, spor arabaların içindeki adamlar hakkında." diyen Mercedes, iddialı ama eleştiriye de açık bir reklam tercih etmiş. Yorumu sizlere bırakıyorum.

Volkswagen'ın Golf modelleri için yaptığı reklam da bir o kadar cüretkâr görünüyor...

Golf modellerini "bekar, evli ve boşanmış" kişiler için sınıflandıran Volkswagen, klişelere meydan okuyarak cesur bir reklam yapmış ama bu kadar da cesur olmasa mıydı acaba?