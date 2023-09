1960’lı yıllarda yapılmış bir çizgi film olmasına rağmen sonraki yıllarda ülkemiz dahil tüm dünyada tekrar tekrar yayınlandığı için pek çok farklı kuşaktan çocuğun en sevdiği çizgi filmlerden bir tanesi olan Taş Devri, iki tane de gerçek filmle izleyiciyle buluşmuştur. Gelin Taş Devri hakkındaki ilginç bilgilere yakından bakalım.

Eğer şu an X ya da Y kuşağından biriyseniz eminiz başlığı gördüğünüzde bile heyecanlandınız. Çünkü şimdiki gibi tek dokunuşla istediğimiz şeyi izleyemediğimiz eski zamanlarda sabahları erken kalkıp Taş Devri çizgi filmini izlemek en büyük keyiflerimizden bir tanesiydi. Taş Devri çizgi filmini bu kadar sevmemizin nedeni yalnızca seçeneklerin az olması değil, anlattığı hikayelerdi.

Taş Devri, adından da anlaşılacağı üzere modern teknolojiden uzak bir dönemde geçiyor. Fakat mağara adamı olarak bildiğimiz karakterler, bu çizgi filmde tıpkı günümüzdeki insanlar gibi yaşıyor ve bizimle benzer aletler kullanıyorlardı. Elbette izleyici çocuklar da taştan tekerleri olan bir arabaya binen bu karakterleri çok ama çok sevdi. Gelin biraz nostalji yapalım ve Taş Devri çizgi filmi hakkındaki ilginç bilgilerden bazılarını görelim.

Taş Devri çizgi filmi hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler:

Taş Devri bambaşka bir çizgi film olacaktı.

Taş Devri hikayesinin iki tane de gerçek filmi yapıldı.

Aslında karakterlerin gerçek mağara adamlarına benzemesi düşünülüyordu.

Efsane ‘Yabba dabba doo!’ repliği, seslendirme sanatçısının doğaçlamasıdır.

Fred ve Wilma, ekranda aynı yatağa girerken gördüğümüz ilk çiftlerden bir tanesi.

Çakıl’ın kız çocuk olmasını sağlayan bir oyuncak şirketi oldu.

Jetgiller ve Taş Devri, efsane bir özel bölümde bir araya geldiler.

Henüz yasal olduğu dönemde, Taş Devri’nde sigara reklamı yapıldı.

Taş Devri bambaşka bir çizgi film olacaktı:

Çizgi filmin yaratıcılarından Joseph Barbera ve William Hanna, geçmiş zamanda geçen bir hikaye yaratmak istiyorlardı ama ilk seçenekleri Taş Devri değildi. Akıllarına ilk gelen, milattan sonra 60 yılında Roma İmparatorluğu’nda yaşayan bir aileydi ama vazgeçtiler ve bu fikri daha sonra The Roman Holidays çizgi filminde kullandılar. Akıllarına gelen başka bir fikir ise 17. yüzyılda yaşayan kızılderili bir aile oldu ama bunun da çok kapsayıcı olmayacağına karar verip çok daha eski döneme gitmeye karar verdiler.

İkilinin yaptığı ilk 90 dakikalık pilot bölümün adı The Gladstones’du. Fakat aynı isimli bir çizgi roman olduğunu öğrenince adını The Flagstones olarak değiştirdiler. Pilot film kanal tarafından beğenilmesine rağmen yayınlanmadı ve adı son hali olan The Flintstones olarak değiştirildi. 1960 yılında ilk bölümü yayınlanan The Flintstones yani Taş Devri, altı harika sezonuna ardından 1966 yılında final yaptı.

Taş Devri hikayesinin iki tane de gerçek filmi yapıldı:

The Flintstones çizgi filmi, yayınlandığı dönem büyük başarı yakaladı ve sonraki yıllarda da birkaç ayrı hikayeyle daha izleyici karşısına çıktı. Ancak canlı oyuncuların rol aldığı gerçek bir film olarak ilk kez 1994 yılında The Flintstones adıyla çekilebildi. Film, 340 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek yapımcılarını tatmin etti.

Daha sonra 2000 yılında bambaşka bir hikayeye sahip olan The Flintstones In Viva Rock Vegas filmi yapıldı ancak film beklendiği kadar ilgi görmedi. Yine de her iki film de Taş Devri sevenlerin gönlünü kazanmıştır.

Aslında karakterlerin gerçek mağara adamlarına benzemesi düşünülüyordu:

Çok uzak bir geçmişte, Taş Devri’nde geçen bu hikayedeki ana karakterlerimiz olan Barney ve Fred’i çizmeye başlayan Ed Benedict, haliyle ilk taslaklarda gerçek mağara adamları çizdi. Karakterlerin uzun saçları, uzun sakalları ve kambur bir duruşları vardı. Fakat Joseph Barbera bunları beğenmedi ve bugünkü haline getirilmesini sağladı. Çizerin anlattığına göre evcil hayvanları dinozor Dino da Ed Benedict’in fikriydi çünkü ona yalnızca bir evcil hayvanları olacağı söylenmişti ve o da bir dinozor çizdi. Fred’in kravatı, Wilma’nın kolyesi gibi detaylar da yine Ed Benedict’in fikridir.

Efsane ‘Yabba dabba doo!’ repliği, seslendirme sanatçısının doğaçlamasıdır:

Orijinal Taş Devri senaryosunda aslında bir neşe nidası olarak ‘Yabba dabba doo!’ değil yalnızca ‘Yahoo!’ yazıyormuş. Fred karakterinin orijinal seslendirmecisi olan Alan Reed’in aklına bu repliği görünce annesinin söylediği “A little dab’ll do ya.” sözü gelmiş. Oradan da ‘Yabba dabba doo!’ cümlesini türetmiş ve söylemiş. Bu söz herkesin hoşuna gitmiş ve böylece akıllardan silinmeyen bu replik ortaya çıkmış. Bu vesileyle Fred Çakmaktaş’ı Türkçe seslendiren Sezai Aydın’ı da rahmetle analım.

Fred ve Wilma, ekranda aynı yatağa girerken gördüğümüz ilk çiftlerden bir tanesi:

Bugün özgürlükler ülkesi diye kendini pazarlıyor olsa bile aslında uzun yıllar ABD televizyonlarında yayınlanan yapımlarda evli bile olsalar kadın ve erkeğin aynı yatağa girer halde gösterilmesine izin verilmezdi. Bu yasak ilk kez 1947 - 1950 yılları arasında yayınlanan Mary Kay and Johnny komedi dizisi ile yıkıldı. Bu diziden sonra aynı yatağa giren bir çifti izlediğimiz ilk yapım ise Taş Devri olmuştur. Evli olan Wilma ve Fred aynı yatakta uyurken sık sık görülür.

Çakıl’ın kız çocuk olmasını sağlayan bir oyuncak şirketi oldu:

Taş Devri çizgi filminin ilk taslaklarında ailenin Fred, Wilma ve Fred. Jr isimli bir erkek çocuktan oluşması planlanmıştı ancak daha sonra çocuk fikrinden vazgeçildi. Dizinin üçüncü sezonunda ailemize bir bebek katılması planlandığında ise bunun tıpkı ilk taslaktaki gibi bir erkek çocuk olması düşünülüyordu. Ancak bir oyuncak şirketi devreye girdi ve eğer bu karakteri kız çocuk yaparlarsa çok daha fazla oyuncak satılacağını söyledi. Böylece yazarlar, belki de çizgi film dünyasının en sevimli kız çocuklarından bir tanesi olan Çakıl’ı hikayeye dahil ettiler.

Jetgiller ve Taş Devri, efsane bir özel bölümde bir araya geldiler:

1962 - 1963 yılları arasında yayınlanmış olan Jetgiller de Joseph Barbera ve William Hanna yaratılmış bir çizgi filmdi. Taş Devri ile benzer bir hikayesi vardı ama tek farkla, Jetgiller uzak bir gelecekte geçiyordu. Benzer hikayelere sahip olsalar bile zaman dilimi nedeniyle bir arada düşünemeyeceğimiz bu iki çizgi film, 1987 yılında yayınlanan The Jetsons Meet The Flintstones isimli iki saatlik özel bir bölümde bir araya geldi. Hikayede Jetgiller zaman makinesine biniyor ve yanlışlıkla Taş Devri dönemine gelerek ailemize konuk oluyorlar.

Henüz yasal olduğu dönemde, Taş Devri’nde sigara reklamı yapıldı:

Akıl alır gibi değil ama gerçek. ABD’de 1970 yılında çıkan Halk Sağlığı Sigara İçme Yasasından önce sigara reklamları serbestti ve bu reklamlardan bir tanesi Taş Devri çizgi filminde karşımıza çıktı. Çizgi filmin bir bölümüne Winston sigaraları sponsor olmuştu ve Fred ile Barney bahçede mola verip sigara içerek markaya övgüler düzüyorlardı. Aslında bu durum şaşırtıcı değil çünkü Taş Devri yalnızca çocuklara değil, aynı zamanda yetişkinlere de hitap eden bir çizgi filmdi ve zaten akşam 20.30’da yayınlanıyordu. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu hatırlatalım.

Onlarca yıl önce yapılmış olmasına rağmen herkesin çocukluğuna dokunmuş olan çizgi film Taş Devri hakkında bazılarını ilk kez duyduğunuz ilginç bilgilerden bahsettik. Hataları olsa bile bugün yayınlanan çizgi filmlerin Taş Devri’nin tırnağı bile etmeyeceğini görmek çok üzücü.